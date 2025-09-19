ΚΑΠΗ Αμφιλοχίας: Εγγραφές από 22 Σεπτεμβρίου στα τμήματα χορού, χορωδίας και γυμναστικής

Ο Δήμος Αμφιλοχίας ενημερώνει ότι ξεκινούν τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές για τις ομάδες του ΚΑΠΗ για όλα τα μέλη του.

Οι εγγραφές στα ερασιτεχνικά τμήματα χορού, χορωδίας και γυμναστικής ξεκινούν από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 και θα διαρκέσουν έως την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στο τηλέφωνο: 6936064691 (Τουρλίδας Αποστόλης).

Η συμμετοχή στα ανωτέρω τμήματα είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Ετικέτες: Αμφιλοχία, ΚΑΠΗ, τμήματα

