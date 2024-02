Κάνσας: Μητέρα η νεκρή από τους πυροβολισμούς στην παρέλαση για το Super Bowl – 11 παιδιά στους τραυματίες

Πανικός στο Κάνσας, καθώς στην διάρκεια της παρέλασης των πρωταθλητών του NFL, Κάνσας Σίτι Τσιφς, έπεσαν πυροβολισμοί.

Τρόμος ξέσπασε κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών των πρωταθλητών του NFL, Τσιφς, μετά τη νίκη τους στο Super Bowl, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα άτομο και να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό ορόσημο στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι. Ένα από τα θύματα των πυροβολισμών ήταν νεκρό και τρία βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, επιβεβαίωσε στο Reuters αξιωματούχος της τοπικής πυροσβεστικής.

Ένας νεκρός και 21 τραυματίες, είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός. Η κατάσταση της υγείας οκτώ τραυματιών κρίνεται κρίσιμη. Επτά φέρουν σοβαρά τραύματα και νοσηλεύονται ενώ έξι, έχουν υποστεί μικροτραυματισμούς. Σύμφωνα με την αστυνομία, μεταξύ των τραυματιών υπάρχουν και παιδιά.

Ο δήμαρχος του Κάνσας Σίτι ενημέρωσε πως όλα τα μέλη της αποστολής των Kansas City Chiefs – συμπεριλαμβανομένων αθλητών, προπονητών και λοιπού προσωπικού – είναι ασφαλή.

Η τοπική αστυνομική διεύθυνση ανακοίνωσε αρχικά πως δύο ύποπτοι, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν όπλα, προσήχθησαν και ανακρίνονται. Ωστόσο ο αρχηγός της αστυνομίας του Κάνσας σε συνέντευξη Τύπου δήλωσε πως τρία άτομα συνελήφθησαν. Δεν τους κατονόμασε και είπε ότι οι ερευνητές δεν είχαν εντοπίσει κίνητρο.

«Πυροβολισμοί ακούστηκαν δυτικά του σταθμού Γιούνιον κοντά στο γκαράζ και πολλοί άνθρωποι χτυπήθηκαν», ανέφερε η αστυνομία του Κάνσας σε μια πρώτη ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. «Δύο ένοπλοι είναι υπό κράτηση για περισσότερη έρευνα».

Βίντεο αυτόπτη μάρτυρα που δημοσιεύτηκε στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δείχνει πανδαιμόνιο έξω από το σταθμό με δεκάδες ένστολους αστυνομικούς και δεκάδες περαστικούς να έχουν τραπεί σε φυγή προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Ο κυβερνήτης του Μιζούρι Μάικ Πάρσον και η σύζυγός του ήταν παρόντες όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό, αλλά ήταν ασφαλείς μετά το περιστατικό, ανέφερε ανάρτηση στο Χ, ευχαριστώντας τις Αρχές επιβολής του νόμου για την απάντησή τους. Η Κυβερνήτης του Κάνσας Λόρα Κέλι ήταν επίσης παρούσα στη συγκέντρωση όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.

Σε βίντεο που ανέβηκε στα σόσιαλ, φαίνεται ο χώρος έξω από τον σταθμό να έχει αδειάσει και δεκάδες αστυνομικοί να τρέχουν με τα όπλα στα χέρια εντός του κτιρίου.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών στο Κάνσας

Δείτε βίντεο με τη σύλληψη του ένοπλου στο Κάνσας

Τη στιγμή που συλλαμβάνεται ένας από τους δράστες της αιματηρής επίθεσης στο Κάνσας Σίτι των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά τη διάρκεια της παρέλασης του Super Bowl κατέγραψε με κάμερα από κινητό ένας αυτόπτης μάρτυρας. Ο ένας εκ των δραστών επιχειρεί να διαφύγει ανάμεσα στο πλήθος, όταν γίνεται αντιληπτός από πολίτες, οι οποίοι τον καταδιώκουν και τον ακινητοποιούν στο έδαφος.

Ο δράστης αντιστέκεται, όμως τουλάχιστον τρία ή τέσσερα άτομα τον κρατούν ακινητοποιημένο στο έδαφος, μέχρι να καταφτάσουν οι αστυνομικοί.

