No1 θέμα συζήτησης σε tabloids και σε σκανδαλοθηρικά περιοδικά είναι ο Κάνιε Γουέστ και η Bianca Censori. Το ζευγάρι όχι μόνο προκαλεί, αλλά υπάρχει φόβος ότι ο ράπερ χειραγωγεί τη σύζυγό του και την ωθεί σε πράξεις που δεν θυμίζουν σε τίποτα τον παλιό εαυτό της.

Αυτή τη φορά, απαθανατίστηκαν στους δρόμους του Λος Άντζελες με τη Bianca να φορά ένα διάφανο ολόσωμο αδιάβροχο, με κάποιες φράσεις μπροστά, σε μία προσπάθεια να καλύψει την γύμνια της.

Αν και δεν είναι η πρώτη φορά που η νεαρή γυναίκα κυκλοφορεί και φωτογραφίζεται σχεδόν γυμνή στο πλευρό του Κάνιε, η ανησυχία των δικών της ανθρώπων ολοένα και φουντώνει καθώς θεωρούν ότι την «επιδεικνύει» παντού προκειμένου να προωθεί την δουλειά και τις επιχειρήσεις του.

Ένα ακόμη δημοσίευμα της Daily Mail, πριν λίγες ημέρες, ήρθε να αποδείξει τη χειριστικότητα του. Σύμφωνα με κοντινές πηγές του ζευγαριού, ο πρώην σύζυγος της Κιμ Καρντάσιαν απομονώνει την σύντροφο του ακόμη περισσότερο, τόσο από τις παρέες της, όσο και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Μπιάνκα είχε πάντα προφίλ στα social media και ήταν ενεργή σε αυτά μέχρι που παντρεύτηκε τον Κάνιε», δήλωσε πηγή αποκλειστικά στη Daily Mail.

Μάλιστα, οι φίλοι της σχεδιάστριας δεν κρύβουν την έκπληξή τους που εκείνη κάνει ό,τι της λέει ο Γουέστ, αφού όπως λένε πρόκειται για ένα άτομο με ιδιαίτερα έντονο χαρακτήρα. «Η Bianca φοράει ό,τι εκείνος θέλει, πηγαίνει όπου εκείνος θέλει και κάνει ό,τι εκείνος θέλει, γιατί πραγματικά δεν της έχει αφήσει άλλη επιλογή. Από σχεδιάστρια του Γουέστ έγινε σύζυγός του, μια θέση που δυστυχώς δεν είναι με μισθό. Είναι παγιδευμένη», ανέφεραν άτομα.

Οι διακοπές τους στην Ιταλία είχαν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Ο ράπερ καταγράφηκε από τους παπαράτσι να δείχνει τα οπίσθιά του, κατά τη διάρκεια ερωτικής απόδρασης με σκάφος με τη σύζυγό του.

Αν και αρχικά, τα περισσότερα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για μία ακόμη προκλητική ενδυματολογική επιλογή από τον διάσημο ράπερ, γρήγορα στα κοινωνικά δίκτυα άρχισαν να προκύπτουν άλλου είδους υποψίες για το τι στα αλήθεια συνέβη.

Με βάση φωτογραφίες και βίντεο που γρήγορα έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, πολλά άτομα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και ταμπλόιντς υποστήριξαν το γεγονός ότι η Bianca πραγματοποιούσε δημόσια στοματικό σεξ στον σύζυγό της.

Kanye West spotted getting topped off in Italy by wife Bianca Censori. pic.twitter.com/0a7vaPprTE

— DramaAlert (@DramaAlert) August 29, 2023