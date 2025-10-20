Κανδήλα Ξηρομέρου: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων, λόγω εργασιών στον βιολογικό καθαρισμό

Από τον Δήμο Ξηρομέρου ανακοινώνεται η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων στη Κανδήλα, λόγω εργασιών στον βιολογικό καθαρισμό.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

Λόγω έναρξης εργασιών του βιολογικού καθαρισμού, παρακαλούνται οι κάτοχοι οχημάτων να μην παρκάρουν από τις 06:30 - 17:30 και για τις ημερομηνίες από 21-10-25 ημέρα Τρίτη έως 28-11-25 ημέρα Παρασκευή, από την εκκλησία Κάνδηλας έως το βενζινάδικο των Αφων Σιδερά.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

20 Οκτ 2025

