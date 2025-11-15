Σάββατο, 15 Νοεμβρίου, 2025
Home Αιτωλοακαρνανία

Κάμπος Ναυπακτίας: Θλίψη για το θάνατο του 65χρονου Νικόλαου Μουχτούρη

"Έφυγε" από τη ζωή ο 65χρονος Νικόλαος Μουχτούρης, από τον Κάμπο Ναυπακτίας

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail

Θλίψη στον Κάμπο Ναυπακτίας για το θάνατο του Νικόλαου Μουχτούρη που “έφυγε” από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών.
Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12:30 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Κάμπου Σίμου Ναυπακτίας.

Η σορός θα βρίσκεται στην Εκκλησία, μισή ώρα νωρίτερα, από τις 12 το μεσημέρι και θα τη συνοδεύσουν για το τελευταίο «αντίο» η σύζυγος Μαρία, τα τέκνα Χαράλαμπος & Θεοδώρα Μουχτούρη και Βασίλειος Μουχτούρης, τα εγγόνια, τα ανίψια, λοιποί συγγενείς, φίλοι και γνωστοί.

 

 

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.