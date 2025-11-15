Κάμπος Ναυπακτίας: Θλίψη για το θάνατο του 65χρονου Νικόλαου Μουχτούρη

Θλίψη στον Κάμπο Ναυπακτίας για το θάνατο του Νικόλαου Μουχτούρη που “έφυγε” από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12:30 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Κάμπου Σίμου Ναυπακτίας.

Η σορός θα βρίσκεται στην Εκκλησία, μισή ώρα νωρίτερα, από τις 12 το μεσημέρι και θα τη συνοδεύσουν για το τελευταίο «αντίο» η σύζυγος Μαρία, τα τέκνα Χαράλαμπος & Θεοδώρα Μουχτούρη και Βασίλειος Μουχτούρης, τα εγγόνια, τα ανίψια, λοιποί συγγενείς, φίλοι και γνωστοί.