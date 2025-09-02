«Καμπανάκι» από ειδικούς για τη λίμνη Μόρνου - «Σε 18 μήνες η Αθήνα θα μείνει χωρίς νερό»

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη λίμνη Μόρνου,η οποία υποχωρεί ολοένα και περισσότερο, απειλώντας την ύδρευση της Αθήνας σε 18 μήνες.

Το χωριό Κάλλιο, η αλλιώς το χωριό φάντασμα μου "θυσιάστηκε" πριν χρόνια για να γίνει η λίμνη και να υδροδοτηθεί η Αθήνα και το οποίο βρισκόταν κάτω από το νερό, έχει αρχίσει να ξαναβγαίνει στην επιφάνεια. Και αυτό γιατί η στάθμη της λίμνης έχει πέσει μόλις μέσα σε έναν χρόνο κατά 20 μέτρα ενώ 40 μέτρα έχει μειωθεί τα τελευταία δύο χρόνια.

Η μειωμένη στάθμη φαίνεται ότι θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα υδροδότησης στην Αθήνα, με τον γεωλόγο Βασίλη Ζωραπά να αναφέρει στο Open πως αν συνεχίσει έτσι "σε 18 μήνες η Αθήνα θα μείνει χωρίς νερό".

"Μπορεί να γίνει και σε δυο χρόνια ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες" είπε αλλά όπως υπογράμμισε "350 εκατομμύρια είναι τα κυβικά αποθέματα της λίμνης όταν στην Αθήνα, η ημερήσια κατανάλωση είναι 2,8 ημερησίως".

Ο ίδιος είπε ότι "ο κόσμος δεν έχει ενημερωθεί από μια επιθετική καμπάνια και να γίνει μια εξοικονόμηση για να έχουμε τα αποθέματα για μεγαλύτερο διάστημα. Θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει κάτι από την ΕΥΔΑΠ. Όποιο άλλο έργο πούμε να γίνει θέλει πολύ χρόνο. Η ΕΥΔΑΠ έχει σχεδιάσει τη μονάδα αφαλάτωσης αλλά δεν επαρκεί για να καλυφθεί η ποσότητα στην Αθήνα. Μιλάμε για να μειώσουμε το πρόβλημα. Επίσης έχει γίνει να γίνουν γεωτρήσεις που επίσης είναι μια ανάσα".

"Έρχονται δραστικά μέτρα - Το παρακολουθούμε"

"Το πρόβλημα δεν είναι τόσο σοβαρό όσο το 1993, τα αποθέματα είχαν φτάσει στα 11 εκατομμύρια. Χάνουμε περίπου 250 εκατομμύρια κυβικά κάθε χρόνο, περίπου το μισό μας λείπει. Με τις τωρινές συνθήκες έχουμε νερό για δύο χρόνια. Να συνεχιστούν οι συνθήκες είναι μικρές αλλά δουλεύουμε με αυτό πλάνο. Γι' αυτό το λόγο έχουμε μια σειρά βραχυπρόθεσμων μέτρων" είπε στο OPEN ο γ.γ. του υπουργείου περιβάλλοντος, Πέτρος Βαρελίδης.

Όπως ανέφερε, κάποια από αυτά έχουν ενεργοποιηθεί και έχουμε εξασφαλίσει 50 εκατομμύρια περισσότερα κυβικά από τις πηγές γεωτρήσεις της Σουβάλας και του Εύηνου. Έχουμε ενεργοποίηση παλιών γεωτρήσεων που μπορεί να μας δώσουν μέχρι και 100 εκατομμύρια κυβικά νερού μέσα στο 2026. Αυτό θα μας αγοράσει χρόνο έτσι ώστε να κάνουμε αφαλατώσεις που θα μας αγοράσουν ακόμα περισσότερο χρόνο και να πάμε σε μια πιο μόνη λύση" εξήγησε.

"Σκεφτόμαστε εθελοντικές καμπάνιες για μείωση αλλά όχι μέτρα τύπου 1993" υπογράμμισε ο γγ Περιβάλλοντος λέγοντας πώς πρέπει να δούμε που γίνεται η σπατάλη νερού.

"Έχουμε δώσει 160 εκατομμύρια για έργα ύδρευσης. Σε όλη την Ελλάδα η ΕΥΔΑΠ κάνει μεγάλα έργα περίπου 60 εκατομμυρίων το χρόνο και η προοπτική είναι ότι θα το αυξήσει για τη συντήρηση και μείωσης των βλαβών για να μειωθούν οι διαρροές" είπε. "Υπάρχουν έργα υποδομής που έχουν μείνει πολύ πίσω στα χρόνια του μνημονίου και χρειάζεται χρόνος και χρήμα" επισήμανε.

"Οι αλλαγές στα τιμολόγια είναι ένα στοιχείο της εξίσωσης αλλά πριν πάμε σε αυτό πρέπει να δούμε αν πληρώνουν όλοι και αν χρεώνονται όλοι οι καταναλωτές" κατέληξε.

Πηγή: thetoc.gr