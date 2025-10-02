"Καμπάνα" στον Παναιτωλικό από την Λίγκα

Η Stoiximan Superleague ανακοίνωσε τα πρόστιμα που επέβαλε το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανό της σε έξι ομάδες της. Στον Ολυμπιακό επιβλήθηκε πρόστιμο 1.500 ευρώ, στον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, τον Αστέρα Aktor και τον Παναιτωλικό 1.000 ευρώ και στον ΟΦΗ 500 ευρώ.

Η ανακοίνωση με τις αποφάσεις της Stoiximan Superleague

Απόσπασμα

Αρ. Απόφ. 178/2-10-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ τη χρηματική ποινή

των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14

παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ι) του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 28-9-2025 με την ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Απόσπασμα

Αρ. Απόφ. 177/2-10-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ τη χρηματική ποινή των χιλίων

(1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και

4, περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 28-9-2025 με την ΠΑΕ ASTERAS AKTOR)

Απόσπασμα

Αρ. Απόφ. 174/2-10-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΑΕΚ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ τη χρηματική ποινή των χιλίων

(1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και

4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 28-9-2025 με την ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)

Απόσπασμα

Αρ. Απόφ. 173/2-10-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε

αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ α) τη χρηματική ποινή

των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση

άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’

του Π.Κ. της ΕΠΟ) και β) τη χρηματική ποινή των χιλίων

(1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ,

14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της

ΕΠΟ).

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού χιλίων

πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ.

(αγώνας της 27-9-2025 με την ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ)

Απόσπασμα

Αρ. Απόφ. 175/2-10-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΟΦΗ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΟΦΗ τη χρηματική ποινή των

πεντακοσίων (500,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14

παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της

ΕΠΟ).

(αγώνας της 28-9-2025 με την ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ)

SUPER LEAGUΕ 1 ΕΛΛΑΔΑ

Απόσπασμα

Αρ. Απόφ. 176/2-10-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ASTERAS AKTOR

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ASTERAS AKTOR τη χρηματική ποινή

των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14

παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 28-9-2025 με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ)

gazzetta.gr