Καματερό: Περιπολικό μετέφερε... ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ – Διατάχθηκε ΕΔΕ (βίντεο)

Ένορκη διοικητική εξέταση διετάχθη για το βίντεο που κάνει τον «γύρο» του διαδικτύου και αποτυπώνει ένα περιπολικό με ανοιχτό πορτ μπαγκαζ να μεταφέρει ένα ψυγείο στην περιοχή του Καματερού.

Το βίντεο δημοσιεύθηκε στο TikTok από έναν χρήστη ο οποίος το συνόδευσε με τη λεζάντα: «Το περιπολικό δεν είναι ταξί».

Υπενθυμίζεται ότι αυτή ήταν η απάντηση που έλαβε η Κυριακή Γρίβα από αστυνομικό του κέντρου της ΕΛ.ΑΣ., λίγο πριν από τη δολοφονία της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο περιπολικό επιβαίνει ένας αστυνομικός και γίνεται έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος είναι αυτός αλλά και για ποιον λόγο προέβη στην πράξη αυτή.

Πηγή: protothema.gr