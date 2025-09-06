Καμαρούλα Αγρινίου: Συγκίνηση και μνήμες στις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της

Ξεκίνησαν το απόγευμα του Σαββάτου (6.9.25) οι διήμερες εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Καμαρούλας Αγρινίου.

Οι πολύπλευρες πολιτιστικές δράσεις αποτελούν ένα φιλόδοξο εγχείρημα της Τοπικής Κοινότητας σε συνεργασία με τον Μορφωτικό – Εξωραϊστικό Σύλλογο Καμαρούλας, τον Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων Καμαρούλας, τον Μορφωτικό Αθλητικό Σύλλογο Καμαρούλας «Ο Αστέρας» υπό την αιγίδα του Δήμου Αγρινίου. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που διαθέτει ποιοτικά χαρακτηριστικά που αρμόζουν στον έναν αιώνα ζωής που συμπληρώνει το χωριό!

Οι δράσεις ξεκίνησαν νωρίτερα το απόγευμα με φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα παλαιμάχων

ποδοσφαιριστών του Μ.Α.Σ. Αστέρας Καμαρούλας στο γήπεδο του Αγίου Ιωάννη του

Ρηγανά.

Ακολούθησε στο Δημοτικό Σχολείο της Καμαρούλας παρουσίαση από τον ιστορικό - διδάσκοντα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρη Γ. Παναγιωτόπουλο.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος μίλησε για τις μετακινήσεις του αγροτικού πληθυσμού κατά τον

προηγούμενο αιώνα από τα Κουτλίστια προς την Καμαρούλα, αλλά και τα στάδια για την

εγκατάστασή τους στην Καμαρούλα και την μετέπειτα πορεία του χωριού.

Ακολούθησε η τιμητική διάκριση στον δάσκαλο και συγγραφέα Γιώργο Κοτρώνη. Συγκίνησε στη συνέχεια η προβολή ντοκιμαντέρ με τίτλο: «Κουτλίστια – Καμαρούλα: Οδοιπορικό στον χρόνο» όπου καταγράφονται τρεις προσωπικές μαρτυρίες από τους γηραιότερους κατοίκους του χωριού, ένας εκ των οποίων έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση αλλά και η ανακοίνωση ονοματοδοσίας τοπικής οδούς από τον πρόεδρο της Τ.Κ. Καμαρούλας Αλέξη Μερμίγκα, που θα είναι αφιερωμένη στα θύματα της Γερμανικής Κατοχής από την Καμαρούλα.

Στο πλαίσιο των διήμερων εκδηλώσεων πραγματοποιείται έκθεση ζωγραφικής με έργα των μαθητών του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου της Καμαρούλας, αλλά και έκθεση παλαιών φωτογραφιών και άλλων αντικειμένων που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή κατά το παρελθόν, όπως επίσης και την ιστορία του τόπου.

Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν αύριο Κυριακή (7.9.25), με την παρουσία του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Ώρα 07.00 – 10.15

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καμαρούλας, χοροστατούντος

του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνού, μετ’

αρτοκλασίας και μνημόσυνου στους προγόνους μας

Στον ιερό ναό θα εκτίθεται και απότμημα λειψάνων του Αγίου Γεωργίου.

Ώρα 11:00

Αποκαλυπτήρια μνημείου

Ώρα 11:30

Λαϊκός αγώνας δρόμου

Ώρα 12:15

Απονομή μεταλλίων στους συμμετέχοντες.

Ώρα 21:00

Λαϊκοδημοτική βραδιά με το μουσικό συγκρότημα του Βασίλη Παπαδογεώργου. Της

εκδήλωσης θα προηγηθεί επίδειξη παραδοσιακών χορών από το χορευτικό τμήμα του

Δήμου Αγρινίου.