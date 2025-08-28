Καμαρούλα Αγρινίου: Ο Χάρης Γαντζούδης παρουσιάζει στη γενέτειρά του τα δύο νέα του βιβλία

Ο συγγραφέας Χάρης Γαντζούδης, σε συνεργασία με τις Ανεξάρτητες Εκδόσεις Γλαρόλυκοι και τον Μορφωτικό - Εξωραϊστικό Σύλλογο Καμαρούλας Αγρινίου, επιστρέφει στη γενέτειρά του για να παρουσιάσει τα δύο ολοκαίνουρια βιβλία του «Οι πρώτες σελίδες» και «Συναντήσεις στην πόλη».

Την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:30, δίνουμε ραντεβού στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού

Σχολείου Καμαρούλας για να ξεφυλλίσουμε τα βιβλία, να συζητήσουμε με τον συγγραφέα και να

περάσουμε ένα όμορφο, γεμάτο στιγμές και συγκινήσεις απόγευμα, που θα θυμόμαστε για καιρό.

Για τα βιβλία θα μιλήσει η φιλόλογος Μαριάννα Ζαμπάρα και ο συγγραφέας των βιβλίων. Θα

ακολουθήσει ανάγνωση αποσπασμάτων.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα:

Ο Χάρης Γανζούδης γεννήθηκε στο Αγρίνιο και ζει στην Αθήνα. Στη λογοτεχνία εμφανίστηκε το 2012 με το διήγημα «Το ταξίδι». Έκτοτε, συνεργάστηκε με πολλά έντυπα και blogs, με πιο σταθερές συνεργασίες τη στήλη «Ταξιδεύοντας με τα βιβλία» στο booktourmagazine.com (2016-2018), τη στήλη «Συναντήσεις στην πόλη» στο musekart.com (2017-2019) και τη στήλη «Χαρη...τολογώντας» στην εφημερίδα ο Πολίτης (2018-2024). Το 2022 παρουσίασε τη ραδιοφωνική εκπομπή «Βιογραφικά στο ραδιόφωνο» στον Polis View Web Radio και σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Γλαρόλυκοι. Το θεατρικό του έργο «Ας κάνουμε απόψε ένα... παιδί» ανέβηκε στο θέατρο Από Κοινού την περίοδο 2019-2020 σε σκηνοθεσία Μάνου Τσότρα ενώ το μονόπρακτό του «Τα πουλιά τραγουδούν κάθε μέρα» απέσπασε το Γ' Βραβείο στον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πεζογραφίας του περιοδικού Κέφαλος. Τον Μάρτιο του 2023 κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Γλαρόλυκοι σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες το τραγούδι του «Οι

ήρωες» σε μουσική Linn_K και σε ερμηνεία Linn_K και Χρήστου Κουλαξίζη. Μέχρι σήμερα έχει

εκδώσει διηγήματα, μυθιστορήματα, ποιήματα, νουβέλες, βιβλία για παιδιά, θεατρικά έργα. Κείμενά του έχουν διακριθεί σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς και έχουν συμπεριληφθεί σε συλλογικά έργα.

Λίγα λόγια για τα βιβλία:

Οι πρώτες σελίδες

Σκοτεινά συναισθήματα που έρχονται στο φως, μια εξομολόγηση πριν το τέλος, απαγορευμένα όνειρα, ταξίδια, εφιάλτες, προσωπικά και οικονομικά αδιέξοδα, απογοήτευση, φόβος, πόνος...

Όλα κλεισμένα σε αυτό το βιβλίο, το οποίο αποτελεί μια νέα, αναθεωρημένη και επαυξημένη έκδοση της συλλογής διηγημάτων «Οι πρώτες σελίδες» που κυκλοφόρησε πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2012 από τις εκδόσεις «Σαΐτα».

Δεκατρείς ιστορίες, που η κάθε μια φωτίζει ενέργειες και καταστάσεις ανθρώπων που μισούν, αγαπούν, χωρίζουν, ερωτεύονται, ποθούν, απογοητεύονται, ταξιδεύουν, παραφρονούν, απελπίζονται κι ελπίζουν...

Συναντήσεις στην πόλη

Είκοσι επιλεγμένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν αγαπημένα πρόσωπα της τέχνης – εκδότες,

συγγραφείς, ηθοποιοί, τραγουδιστές, ζωγράφοι – στον Χάρη Γαντζούδη, με αφορμή τη στήλη

«Συναντήσεις στην πόλη» της ιστοσελίδας museekart.com.

Γιώργος Χρονάς, Μανίνα Ζουμπουλάκη, Rous, Γιώργος Νανούρης, Τζώρτζια Κεφαλά, Ελεωνόρα

Ζουγανέλη, Ευρυδίκη, Γιάννης Στάνκογλου, Ελένη Παπανικολάου, Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Αύγουστος Κορτώ, Δημήτρης Μαλισσόβας, Πέγκυ Τρικαλιώτη, Έφη Παπαθεοδώρου, Ευσταθία, Πέννυ Μπαλτατζή, Ελεάνα Βραχάλη, Γιώργος Καραδήμος, Ελένη Γερασιμίδου, Λήδα Πρωτοψάλτη.

Και εκείνοι, αν και δε με ήξεραν, με καλοδέχτηκαν στον χώρο τους ή σε κάποιο αγαπημένο τους μέρος στην πόλη και, με ειλικρίνεια και αλήθεια, μου άνοιξαν την καρδιά τους και μου μίλησαν για τη ζωή, το έργο τους, για όσα αγαπούν ή δεν αντέχουν στην καθημερινότητα, μοιράστηκαν μαζί μου τους προβληματισμούς τους για την εποχή, τους φόβους τους, καθώς επίσης αυτό που τους δίνει ελπίδα και τους κάνει αισιόδοξους.

Περισσότερες πληροφορίες:

Ανεξάρτητες Εκδόσεις Γλαρόλυκοι – www.glarolykoi.net | www.instagram.com/glarolykoi

Μορφωτικός-Εξωραϊστικός Σύλλογος Καμαρούλας Αγρινίου - www.instagram.com/polkamaroulas

Χάρης Γαντζούδης – www.gantzoudisc.blogspot.com | www.instagram.com/charis_gantzoudis

Facebook event - www.facebook.com/events/1106240851567622

Τοποθεσία παρουσίασης - https://maps.app.goo.gl/dHFQo89yYCTZqrwu9