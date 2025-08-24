Καμαρούλα Αγρινίου: Γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της με διήμερες εκδηλώσεις

Με διήμερες εκδηλώσεις στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου θα γιορταστούν στην Καμαρούλα Αγρινίου τα 100 χρόνια από την ίδρυση του χωριού με την οργανωτική ευθύνη της Κοινότητας και Συλλόγων της περιοχής και τη συμβολή του Δήμου.

Το πρωί της Κυριακής (24,8.25) δόθηκε συνέντευξη Τύπου στον χώρο πολλαπλών χρήσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου και παρουσιάστηκε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

Σε αυτήν, συμμετείχαν ο πρόεδρος της Κοινότητας Καμαρούλας, Αλέξης Μερμήγκας, η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καμαρούλας Γεωργία Στραβοδήμου και το μέλος του Δ.Σ του Συλλόγου Βασίλης Πελέκης, εκπροσωπώντας την ομάδα του Αστέρα Καμαρούλας, με αφορμή αγώνα παλαιμάχων στο γήπεδο του Αγίου Ιωάννη Ρηγανά.

Η ιστορική αυτή επέτειος αποτέλεσε, όπως τονίστηκε, το έναυσμα για την προετοιμασία μιας σειράς εκδηλώσεων ως ελάχιστο φόρο τιμής στους προγόνους τους που «με τον ιδρώτα τους κατόθωσαν να μεταμορφώσουν έναν τόπο στον οποίο ξεχειμώνιαζαν αυτοί και τα κοπάδια τους, χωρίς ίχνος υποδομών, σε ένα από τα πιο οργανωμένα χωριά ολόκληρης της περιοχής του Αγρινίου» , όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Κοινότητας.

Ο κ. Αλέξης Μερμήγκας αναφερόμενος στις διήμερες εκδηλώσεις έκανε λόγο για φιλόδοξο εγχείρημα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αρμόζουν στον έναν αιώνα ζωής που συμπληρώνει το χωριό. Στο πλαίσιο αυτό, ευχαρίστησε όλους όσοι στηρίζουν εμπράκτως την προσπάθεια.