Καμαρούλα Αγρινίου: Γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της με διήμερες εκδηλώσεις

Με διήμερες εκδηλώσεις στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου θα γιορταστούν στην Καμαρούλα Αγρινίου τα 100 χρόνια από την ίδρυση του χωριού με την οργανωτική ευθύνη της Κοινότητας και Συλλόγων της περιοχής.
Με διήμερες εκδηλώσεις στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου θα γιορταστούν στην Καμαρούλα Αγρινίου τα 100 χρόνια από την ίδρυση του χωριού με την οργανωτική ευθύνη της Κοινότητας και Συλλόγων της περιοχής και τη συμβολή του Δήμου.

Το πρωί της Κυριακής (24,8.25) δόθηκε συνέντευξη Τύπου στον χώρο πολλαπλών χρήσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου και παρουσιάστηκε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

Σε αυτήν, συμμετείχαν ο πρόεδρος της Κοινότητας Καμαρούλας, Αλέξης Μερμήγκας, η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καμαρούλας Γεωργία Στραβοδήμου και το μέλος του Δ.Σ του Συλλόγου Βασίλης Πελέκης, εκπροσωπώντας την ομάδα του Αστέρα Καμαρούλας, με αφορμή αγώνα παλαιμάχων στο γήπεδο του Αγίου Ιωάννη Ρηγανά.

Διακρίνονται από αριστερά οι: Βασίλης Πελέκης, Αλέξης Μέρμηγκας και Γεωργία Στραβοδήμου.

Η ιστορική αυτή επέτειος αποτέλεσε, όπως τονίστηκε, το έναυσμα για την προετοιμασία μιας σειράς εκδηλώσεων ως ελάχιστο φόρο τιμής στους προγόνους τους που «με τον ιδρώτα τους κατόθωσαν να μεταμορφώσουν έναν τόπο στον οποίο ξεχειμώνιαζαν αυτοί και τα κοπάδια τους, χωρίς ίχνος υποδομών, σε ένα από τα πιο οργανωμένα χωριά ολόκληρης της περιοχής του Αγρινίου» , όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Κοινότητας.

Ο κ. Αλέξης Μερμήγκας αναφερόμενος στις διήμερες εκδηλώσεις έκανε λόγο για φιλόδοξο εγχείρημα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αρμόζουν στον έναν αιώνα ζωής που συμπληρώνει το χωριό. Στο πλαίσιο αυτό, ευχαρίστησε όλους όσοι στηρίζουν εμπράκτως την προσπάθεια.

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Θέρμο: Το αδιαχώρητο στον Εσπερινό για τον Άγιο Κοσμά στο Μέγα Δένδρο

Θέρμο: Το αδιαχώρητο στον Εσπερινό για τον Άγιο Κοσμά στο Μέγα Δένδρο

Ατέλειωτη ροή προσκυνητών κατέφθασε από το Θέρμο και κάθε γωνιά της Ελλάδας στον Αρχιερατικό Εσπερινό για τον Άγιο Κοσμά στο Μέγα Δένδρο

24 Αυγ 2025

Ετικέτες: 100 ΧΡΟΝΙΑ, εκδηλωσεις, ΚΑΜΑΡΟΥΛΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;