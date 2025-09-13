Καμαρούλα: 100 χρόνια ιστορίας και μνήμης – Οι ρίζες από τα Κρυονέρια ζωντάνεψαν ξανά

Με γλέντι και χορό η Καμαρούλα Αγρινίου γιόρτασε τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της, τιμώντας τις ρίζες της από τα Κρυονέρια Ορεινής Ναυπακτίας, την ιστορία των πρώτων κατοίκων και την παράδοση που παραμένει ζωντανή μέσα στον χρόνο.

Οι άνθρωποι του Πολιτιστικού Συλλόγου Καμαρούλας, γύρισαν τον χρόνο πίσω και τίμησαν την ιστορία του τόπου τους, τις ρίζες τους και την καθημερινότητα των προγόνων τους που με πείσμα και αλληλεγγύη δημιούργησαν το σημερινό χωριό.

Όπως είναι γνωστό, αυτές τις ημέρες γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Καμαρούλας. Την μετεγκατάσταση δηλαδή του πληθυσμού των κτηνοτρόφων και των οικογενειών τους από τα Κουτλίστια των Κραβάρων (σημ. Κρυονέρια) στην Καμαρούλα.

Οι πρώτοι κάτοικοι της περιοχής ήταν κτηνοτρόφοι από τα Κρυονέρια, οι οποίοι κατέβαιναν με τα κοπάδια τους κάθε χειμώνα στην τοποθεσία όπου βρίσκεται σήμερα το χωριό και επέστρεφαν ξανά στην Ορεινή Ναυπακτία με την αρχή του καλοκαιριού.





Με τον καιρό απέκτησαν γη στην περιοχή και το 1925 ίδρυσαν την Καμαρούλα. Παρόλα αυτά, δεν εγκατέλειψαν ποτέ τα Κρυονέρια. Πολλοί ήταν αυτοί που διατήρησαν και ανακαίνισαν τα πατρογονικά τους σπίτια, ενώ τα τελευταία χρόνια, με την ανάπτυξη σύγχρονων ξενώνων, ο τόπος έχει εξελιχθεί σε αγαπημένο τουριστικό προορισμό.

Με τραγούδια, χορούς και συγκίνηση, οι κάτοικοι τίμησαν όσους ξεκίνησαν αυτό το ταξίδι, κρατώντας ζωντανή την κληρονομιά τους.

