Καμάρια Ευρυτανίας: Μόνος στο δάσος με τα μουλάρια - Ένα σπάνιο επάγγελμα στα βουνά

Η ιστορία του κυρίου Ταξιάρχη στα Καμάρια Ευρυτανίας που με μουλάρια μεταφέρει κορμούς από το δάσος, σε ένα σπάνιο και επικίνδυνο επάγγελμα που συνδυάζει παράδοση και σεβασμό στη φύση.

Στα Καμάρια Ευρυτανίας, ο Ταξιάρχης μάς δείχνει πώς με μουλάρια «μετατοπίζει» κορμούς από το δάσος μέχρι τον δρόμο, συνεργαζόμενος με τον συνεταιρισμό υλοτομίας.

Μιλά για τη φροντίδα των ζώων, την εκπαίδευση, τους κινδύνους της δουλειάς, τις εποχές εργασίας (Ιούνιος–Νοέμβριος) και γιατί τα ζώα αφήνουν λιγότερο αποτύπωμα από τα μηχανήματα. Μια αυθεντική ιστορία αγάπης για τη φύση και την παράδοση.

