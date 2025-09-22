Καμάρια Ευρυτανίας: Μόνος στο δάσος με τα μουλάρια - Ένα σπάνιο επάγγελμα στα βουνά

Καμάρια Ευρυτανίας: Μόνος στο δάσος με τα μουλάρια - Ένα σπάνιο επάγγελμα στα βουνά
Η ιστορία του κυρίου Ταξιάρχη στα Καμάρια Ευρυτανίας που με μουλάρια μεταφέρει κορμούς από το δάσος, σε ένα σπάνιο και επικίνδυνο επάγγελμα που συνδυάζει παράδοση και σεβασμό στη φύση.

Στα Καμάρια Ευρυτανίας, ο Ταξιάρχης μάς δείχνει πώς με μουλάρια «μετατοπίζει» κορμούς από το δάσος μέχρι τον δρόμο, συνεργαζόμενος με τον συνεταιρισμό υλοτομίας.

Μιλά για τη φροντίδα των ζώων, την εκπαίδευση, τους κινδύνους της δουλειάς, τις εποχές εργασίας (Ιούνιος–Νοέμβριος) και γιατί τα ζώα αφήνουν λιγότερο αποτύπωμα από τα μηχανήματα. Μια αυθεντική ιστορία αγάπης για τη φύση και την παράδοση.

Δείτε το βίντεο του Greek Village Life:

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Δήμος Θέρμου: Νέο γήπεδο στα Σιταράλωνα θα φέρει το όνομα «Φώτης Γαλανογιώργος»

Δήμος Θέρμου: Νέο γήπεδο στα Σιταράλωνα θα φέρει το όνομα «Φώτης Γαλανογιώργος»

Νέο γήπεδο ποδοσφαίρου θα κατασκευαστεί στα Σιταράλωνα του Δήμου Θέρμου και θα φέρει το όνομα του νεαρού αθλητή Φώτη Γαλανογιώργου, που έχασε την ζωή του σε τροχαίο ατύχημα

22 Σεπ 2025

Ετικέτες: GREEK VILLAGE LIFE, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, ΚΑΜΑΡΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΜΟΥΛΑΡΙΑ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;