Καλύβια Αγρινίου: Κοσμοσυρροή και ατελείωτο γλέντι στην 5η Γιορτή Πορτοκαλιού

Με ατελείωτο γλέντι και χορό πραγματοποιήθηκε στα Καλύβια Αγρινίου, η 5η Γιορτή Πορτοκαλιού, σήμερα Κυριακή 23 Νοεμβρίου, στην κεντρική πλατεία, με την αθρόα παρουσία και συμμετοχή, κατοίκων και επισκεπτών, παρά την βροχόπτωση που έπεσε κατά διαστήματα.

Μια εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον Δήμο Αγρινίου και την Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων, ήταν αφιερωμένη στον καρπό του πορτοκαλιού που έχει συνδεθεί άρρηκτα με την αγροτική ταυτότητα και την ιστορία της περιοχής. Η γιορτή έγινε στην πλατεία Καλυβίων, προσφέροντας ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, παραδοσιακών εκδηλώσεων και γευστικών εμπειριών.

Ξεκίνησε με ένα θεατρικό δρώμενο παιδιών με θέμα «Το ταξίδι του πορτοκαλιού» και ακολούθησε παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα Χορευτικά τμήματα: Ομάδας Καλυβίων «Άγιος Νικόλαος», του Συλλόγου Νεάπολης «Το Παλαιόκαστρο» και του Πολιτιστικού Συλλόγου Κλεισορευμμάτων «Ο Αιτωλός».

Στο χώρο λειτούργησε έκθεση με παρουσίαση εδεσμάτων με βάση το πορτοκάλι, ενώ διανεμήθηκαν από ομάδα εθελοντών, χυμοί, γλυκίσματα και σουβλάκια.

Κατόπιν στήθηκε στην πλατεία Καλυβίων ένα λαϊκό παραδοσιακό γλέντι με την συμμετοχή μικρών και μεγάλων.

Παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, οι Αντιδήμαρχοι, Κώστας Καλατζής, Χρήστος Ζαρκαβέλης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Κωνσταντίνος Ζώης, ο Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ, Ανδρέας Σκαρτσάρης, ο εφημέριος του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, π. Θεοδόσιος Αθανασόπουλος, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλυβίων, Δημήτρης Αναστασίου, οι δημοτικοί Σύμβουλοι, Γιάννος Φαρμάκης, Χρυσούλα Τασολάμπρου, Πάνος Γιαννιώτης, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Δυτικής Ελλάδος, Αμαλία Βούλγαρη και Λάμπρος Δημητρογιάννης, ο Τοπικός Σύμβουλος Καλυβίων, Γιώργος Ψιλογιαννόπουλος, η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Καλυβίων, Μαίρη Ζαπαντιώτη – Στρατοπούλου και πολλοί επισκέπτες.

Η Γιορτή Πορτοκαλιού αποτελεί μια γιορτή γεύσης, πολιτισμού και παράδοσης, που ενώνει τις γενιές, τιμά την αγροτική κληρονομιά του τόπου και προβάλλει την αξία της τοπικής παραγωγής ως στοιχείο συλλογικής ταυτότητας και υπερηφάνειας.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: kalyvia.gr