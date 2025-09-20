Καλύβια Αγρινίου: Αυτοκίνητο τούμπαρε σε αρδευτικό αυλάκι - Εγκλωβίστηκε ηλικιωμένος

εριοχή νεκροταφείου Καλυβίων. Όχι αυτοκεπεσε σε αύλακα. Ο οδηγός του (περίπου 90 χρόνων) απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προληπτικά στο νοσοκομείο Αγρινίου Κωνσταντίνος Έπεσε σε αύλακα Κωνσταντίνος Με ιχ Κωνσταντίνος Στο σημείο δύναμη της αστυνομίας και πυροσβεστική. 4 οχήματα της πυροσβεστικής με 8 πυροσβέστες Κωνσταντίνος Τέλος Στείλατε videaki Κωνσταντίνος Στο τσακ τους πέτυχα, δεν πρόλαβα Κωνσταντίνος Τώρα δεν είναι κανείς εδώ Κωνσταντίνος Τέλος Κωνσταντίνος Ο δρόμος είναι περίεργος, δεν υπάρχουν με μπάρες εκεί που έπεσε και 30ερης θα έπεφτε πόσο μάλλον 90 χρόνων Κωνσταντίνος Τέλος
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στα Καλύβια Αγρινίου όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος έπεσε με τον «ουρανό» σε αρδευτικό κανάλι και ο οδηγός εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα.

Το περιστατικό σαημειώθηκε σε αγροτική περιοχή κοντά στο κοιμητήριο, στις 8 περίπου το πρωί του Σαββάτου (20.0.25) και αμέσως στήθηκε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του.

Αστυνομία και Πυροσβεστική με 4 οχήματα και 8 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο.

Ο τραυματίας, στη συνέχεια,  μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Σημειώνεται ότι στο τόπο του ατυχήματος όπου είναι είναι έντονη η βλάστηση, δεν υπάρχουν πριστατευτικές μπάρες και η οδήγηση απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Ετικέτες: Ανατροπή οχήματος, ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΑΥΛΑΚΙ, Καλύβια Αγρινίου, ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;