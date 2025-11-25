Τρίτη, 25 Νοεμβρίου, 2025
Καλύβια Αγρινίου 2006: Το δημοτικό τραγούδι – μνημόσυνο για τους πέντε κυνηγούς που δολοφονήθηκαν

«Το φονικό των κυνηγών», ένα δημοτικό τραγούδι του Γιώργου Υφαντή, αφιέρωμα στο πενταπλό φονικό των κυνηγών ως διαρκές μνημόσυνο στην τραγωδία που σημάδεψε τα Καλύβια Αγρινίου το 2006.
Σαν σήμερα, πριν 19 χρόνια. Μια τραγωδία, που σημάδεψε ανεξίτηλα την περιοχή του Αγρινίου και προκάλεσε αβάσταχτο πόνο σε όσους ενεπλάκησαν.

Το τραγούδι αναφέρεται στην τραγωδία που έγινε στις 25-11-2006 στο χωριό Καλύβια Αγρινίου. Η μουσική λαογραφία, όπως έκανε πάντα, κατέγραψε το συγκλονιστικό αυτό γεγονός, και ίσως έτσι βοηθήσει να μη χαθεί στη χοάνη της λήθης, αλλά να λειτουργήσει ως διαρκές μνημόσυνο στη μνήμη όσων παρέσυρε αυτή η τραγωδία.

Η προσωπογραφία που συνοδεύει το τραγούδι είναι έργο της εξαίρετης ζωγράφου Έφης Σίμου.

Από το CD του Γιώργου Υφαντή με τον τίτλο: «ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ», που κυκλοφόρησε από την εταιρία CRONOS MUSIC.

Ακούστε το τραγούδι του Γιώργου Υφαντή:

Έπαιξαν οι μουσικοί: Κλαρίνο: Γιώργος Κωτσίνης
Βιολί: Κώστας Κωσταγιώργος
Λούτο: Σάσσας Μαρκόπουλος
Θωμάς Κωνσταντίνου
Ντέφι: Κώστας Μερετάκης

