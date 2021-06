«Κάλυψη» με self test για όλο το μήνα

Από χθες και καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας έως και τις 13/6, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα θα μπορούν να προμηθεύονται από τα φαρμακεία τρία δωρεάν self τεστ, ένα για την εβδομάδα 7 με 14 Ιουνίου, ένα για την εβδομάδα 15 με 22 Ιουνίου και ένα για την εβδομάδα 23 με 30 Ιουνίου!

Το self τεστ διενεργείται υποχρεωτικά μία φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση του εργαζόμενου στον τόπο παροχής εργασίας και έχει ισχύ για μία εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του.

Κατ‘ εξαίρεση για την τρέχουσα εβδομάδα (από 7/6 έως και 13/6) δεν ισχύει η υποχρέωση διενέργειας του self test έως και 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του με φυσική παρουσία. Οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλονται και να δηλώνουν το αποτέλεσμα του self test οποιαδήποτε ημέρα έως και τις 13/6.

Από τη Δευτέρα 14/6 έως και την Τετάρτη 30/6 ισχύει η υποχρέωση διενέργειας του self test έως και 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του με φυσική παρουσία.

Ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Τριχωνίδας Αχιλλέας Κοντοπάνος τόνισε: «προς το παρόν υπάρχει επάρκεια self test, δεν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα, παρά το γεγονός ότι δίνουμε τρία σε κάθε εργαζόμενο του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και από την αρχή της εβδομάδας η ζήτηση ήταν αυξημένη. Από χθες ο κάθε εργαζόμενος δικαιούται τρία τεστ, ένα για κάθε εβδομάδα για τις επόμενες τρείς εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένης και της τρέχουσας. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί πήραν τα τεστ τους την προηγούμενη εβδομάδα και τώρα θα πάρουν πάλι την επόμενη εβδομάδα. Οι δικαιούχοι μπορούν να πάρουν τα τεστ που δικαιούνται όποτε θέλουν καθ’όλη την εβδομάδα, δεν χρειάζεται να συνωστίζονται, διότι διαπιστώνουμε πως χθες Δευτέρα το πρωί όλοι ήθελαν να πάρουν τα τεστ τους. Υπήρχε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα μεγάλο ενδιαφέρον για τα τεστ, ενώ δεν αντιμετωπίσαμε οι φαρμακοποιοί ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ υπήρχαν και λιγοστοί πολίτες που ήθελαν να αγοράσουν self τεστ».

Ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας και Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Θανάσης Παπαθανάσης ανέφερε: «προβλέπεται να δοθούν δωρεάν self test μέχρι και το Σάββατο 12/6 για τους εργαζόμενους του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που θα αφορούν το διάστημα από 7/6 έως και 30/6 που είναι και η απόφαση του Υπουργείων προκειμένου οι εργαζόμενοι κάθε εβδομάδα να προσέρχονται στις εργασίες τους με τη βεβαίωση ότι πραγματοποίησαν το τεστ. Από την Δευτέρα 14/6 μέχρι και το Σάββατο 19/6 θα δοθούν self τεστ στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Κατά τις προηγούμενες εβδομάδες υπήρξε πίεση στο σύστημα, καθώς η ζήτηση ήταν σε υψηλά επίπεδα. Υπάρχει βέβαια επάρκεια self test, προκειμένου να καλυφθούν όλες οι ανάγκες που απορρέουν από την υποχρεωτικότητα των δωρεάν self test, ώστε όλοι να προσέρχονται με ασφάλεια στις εργασίες τους, όπως επίσης και οι μαθητές με τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία τους. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι η ενημέρωση στους πολίτες δεν είναι καλή και αυτό επιβαρύνει τα φαρμακεία, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που προσέρχονται στα φαρμακεία με το ΑΜΚΑ τους και ζητάνε να ενημερωθούν και να πάρουν self test. Ο αριθμός όσων ζητούσαν τεστ ήταν μεγάλος, αλλά από την άλλη δεν ήταν μεγάλη η ζήτηση όσων ζητούσαν self test επί πληρωμή».

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα “Συνείδηση”

