Καλπάκι: Με επιμνημόσυνη δέηση τιμήθηκαν οι πεσόντες Αιτωλοακαρνάνες στη μάχη της Γκραμπάλας

Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε την Κυριακή 25 Νοεμβρίου, επιμνημόσυνη δέηση για τους 18 πεσόντες Αιτωλοακαρνάνες στη μάχη της Γκραμπάλας στη Βίγλα Καλπακίου.
Ο Δήμος Αγρινίου σε συνεργασία με την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού-παράρτημα Αγρινίου, τίμησε και φέτος τη μνήμη των Αιτωλοακαρνάνων του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων που έπεσαν ηρωικά στις 16-18 Νοεμβρίου 1940, στη μεγάλη μάχη της Γκραμπάλας, στη θέση Βίγλα Καλπακίου.
Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11:30 το πρωί , παρουσία των Τοπικών, Πολιτικών, Στρατιωτικών Αρχών και πολιτών, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στον τόπο της θυσίας. Το παρών έδωσε και ο δήμαρχος Θέρμου, κ. Σπύρος Κωνσταντάρας.
Σε σχετική ανάρτηση ο κ. Κωνσταντάρας αναφέρει:
Στην επιμνημόσυνη δέηση παρεβρέθηκε και ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου, Νίκος Κατσακιώρης, ο όποιος εκπροσώπησε τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριο Φαρμάκη.
Με ανάρτησή του αναφέρει:
«Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά, τιμή, αλλά και περηφάνεια, που εκπροσώπησα τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης , στην επιμνημόσυνη δέηση που παράλληλα συνιστά και μία εκδήλωση τιμής για τους 18 συμπατριώτες μας Αιτωλοακαρνάνες του 2/39ου Συντάγματος Ευζώνων, οι οποίοι έκλεισαν στον εχθρό τον δρόμο προς τα Γιάννενα τα ξημερώματα της 3ης Νοεμβρίου 1940 και έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι στη μάχη της Γκραμπάλας, στη θέση Βίγλα Καλπακίου.
Στον ιερό αυτό τόπο γράφτηκε μία από τις πιο ένδοξες και ηρωικές σελίδες της σύγχρονης ιστορίας μας και η εκδήλωση αυτή, που για μία ακόμη χρονιά διοργάνωσε ο Δήμος Αγρινίου σε συνεργασία με την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Νομού Αιτωλοακαρνανίας, μας υπενθυμίζει, όχι μόνο το χρέος της τιμής προς τους πεσόντες, αλλά και το χρέος της διδαχής της ιστορίας μας στα νέα παιδιά της πατρίδας μας για να εμπνέονται από τις αρετές της φιλοπατρίας, της ελευθερίας, της εθνικής ενότητας και της ομοψυχίας και να φανούν άξιοι συνεχιστές των προγόνων μας.
Αιωνία η μνήμη τους».
Δείτε φωτογραφίες: