Καλπάκι: Με επιμνημόσυνη δέηση τιμήθηκαν οι πεσόντες Αιτωλοακαρνάνες στη μάχη της Γκραμπάλας

Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε την Κυριακή 25 Νοεμβρίου, επιμνημόσυνη δέηση για τους 18 πεσόντες Αιτωλοακαρνάνες στη μάχη της Γκραμπάλας στη Βίγλα Καλπακίου.

Ο Δήμος Αγρινίου σε συνεργασία με την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού-παράρτημα Αγρινίου, τίμησε και φέτος τη μνήμη των Αιτωλοακαρνάνων του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων που έπεσαν ηρωικά στις 16-18 Νοεμβρίου 1940, στη μεγάλη μάχη της Γκραμπάλας, στη θέση Βίγλα Καλπακίου.

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11:30 το πρωί , παρουσία των Τοπικών, Πολιτικών, Στρατιωτικών Αρχών και πολιτών, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στον τόπο της θυσίας. Το παρών έδωσε και ο δήμαρχος Θέρμου, κ. Σπύρος Κωνσταντάρας.

Σε σχετική ανάρτηση ο κ. Κωνσταντάρας αναφέρει:

«Στην Βίγλα Καλπακίου τιμήσαμε σήμερα τους Πεσόντες Αιτωλοακαρνάνες στην «Μάχη της Γκραμπάλας» , με τρισάγιο , ομιλίες , κατάθεση στεφάνων και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου! Πολλοί ήρωες Πεσόντες στο Αλβανικό Μέτωπο προέρχονται από την περιοχή του δήμου ΘΕΡΜΟΥ και κάθε χρόνο αυτή την ημέρα ανηφορίζουμε στο χώρο που ετάφησαν για να αποτίσουμε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης .