Καλλιθέα: Εμπρηστική επίθεση σε καφετέρια - Εντοπίστηκαν υπολείμματα από γκαζάκια

Στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκια με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η Άμεση Δράση, η κρατική ασφάλεια, καθώς και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.

Για το περιστατικό κλήθηκε η πυροσβεστική, η οποία κατόρθωσε να θέσει υπό έλεγχο την φωτιά που ξέσπασε.

Από την έκρηξη, σημειώθηκαν υλικές ζημιές σε τραπεζοκαθίσματα, αλλά και στην είσοδο της επιχείρησης.

Προανάκριση πραγματοποιείται από τα στελέχη της ασφάλειας προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της εμπρηστικής αυτής επίθεσης.

