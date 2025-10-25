Καλλιθέα: 50χρονος σε αμόκ χτυπούσε αυτοκίνητα, επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Τον πυροβόλησαν για να τον ακινητοποιήσουν

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία στην Καλλιθέα σήμερα (25.10.25) τα ξημερώματα, 50χρονος σε κατάσταση αμόκ χτυπούσε αυτοκίνητα ενώ οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν ώστε να τον ακινητοποιήσουν

Επεισόδια με μαχαίρωμα αστυνομικού, αλλά και πυροβολισμό εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Σάββατο στη λεωφόρο Θησέως, στη συμβολή της με την οδό Σπάρτης, στην Καλλιθέα.

Αστυνομικοί περιπολικού της άμεσης δράσης εντόπισαν 50χρονο ο οποίος σε φρενήρη κατάσταση προκαλούσε φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα με μαχαίρι.

Ο 50χρονος επιτέθηκε επανειλημμένα με το μαχαίρι εναντίον των αστυνομικών με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ενός αστυνομικού στον αριστερό χέρι. Ο δεύτερος αστυνομικός, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω επίθεση, προέβη σε βολή ακινητοποίησης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του δράστη στο δεξί πόδι.

Στους δύο τραυματίες (αστυνομικό και δράστη) παρασχέθηκαν άμεσα, στο σημείο, οι πρώτες βοήθειες, με τη χρήση τουρνικέ (σ.σ. συσκευή που χρησιμοποιείται για να σταματήσει τη ροή του αίματος σε ένα άκρο, εφαρμόζοντας πίεση στα αιμοφόρα αγγεία) και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία.

O αστυνομικός νοσηλεύεται στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, και ο 50χρονος δράστης στο Λαϊκό Νοσοκομείο, ενώ αμφότεροι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, σε βάρος του 50χρονου εκκρεμούσε εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Αθηνών.

protothema.gr