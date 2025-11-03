Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Πολιτισμός
Πολιτισμός

Καλλιτεχνοχώρι: «Ο Ήχος της Γης» – Βιωματικό εργαστήριο στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο

Το Καλλιτεχνοχώρι Αγρινίου παρουσιάζει την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, ώρα 17:00–19:00, στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο, το βιωματικό εργαστήριο «Ο Ήχος της Γης».

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail

Το εργαστήριο απευθύνεται σε φοιτητές όλων των τμημάτων και ειδικότερα στα δύο Τμήματα που εδρεύουν στο Αγρίνιο — το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και το Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας.
Στόχος είναι η μελέτη της ανθρώπινης σχέσης με τον ρυθμό, τη φωνή και τον ήχο, αξιοποιώντας βιωματικές μεθόδους μουσικής, κίνησης και θεατρικής έκφρασης.
Την εμψύχωση έχει η Μαίρη Τσιρώνη, Μουσικός, θεατροπαιδαγωγός και σκηνοθέτις, υπεύθυνη του Καλλιτεχνοχωρίου Αγρινίου.
Χώρος: Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Πατρών – Αγρίνιο
Ημερομηνία: Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025
Ώρα: 17:00–19:00
Πληροφορίες: kallitexnoxwrimary@gmail.com

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Η Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου στην Κέρκυρα

Ο Δημήτρης Στούμπος, γλύπτης από το Αγρίνιo, τίμησε με την τέχνη του, τους...

Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού κάνουν «Check in για 2» στο...

Το Άνω Κεράσοβο τίμησε την ιστορία του – Μνήμη στους Καπεταναίους του Ζυγού...

Αγρίνιο: «Τομ και Τζέρι: Η Απαγορευμένη πυξίδα» η παιδική ταινία του «Άνεσις» για...

Ο Γιάννης Ξανθούλης στο Αγρίνιο για να παρουσιάσει το βιβλίο του «Η άλωση...

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.