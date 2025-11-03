Καλλιτεχνοχώρι: «Ο Ήχος της Γης» – Βιωματικό εργαστήριο στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο

Το εργαστήριο απευθύνεται σε φοιτητές όλων των τμημάτων και ειδικότερα στα δύο Τμήματα που εδρεύουν στο Αγρίνιο — το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και το Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας.

Στόχος είναι η μελέτη της ανθρώπινης σχέσης με τον ρυθμό, τη φωνή και τον ήχο, αξιοποιώντας βιωματικές μεθόδους μουσικής, κίνησης και θεατρικής έκφρασης.

Την εμψύχωση έχει η Μαίρη Τσιρώνη, Μουσικός, θεατροπαιδαγωγός και σκηνοθέτις, υπεύθυνη του Καλλιτεχνοχωρίου Αγρινίου.

Χώρος: Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Πατρών – Αγρίνιο

Ημερομηνία: Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025

Ώρα: 17:00–19:00

Πληροφορίες: kallitexnoxwrimary@gmail.com