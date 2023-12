“Καλή τύχη” το μήνυμα της Γαλατασαράι στον Φατίχ Τερίμ

Η είδηση της πρόσληψης του Τούρκου προπονητή από τον Παναθηναϊκό δεν πέρασε… απαρατήρητη στην Γαλατασαράι, με τους Τούρκους να εύχονται, μέσω social media, στον εμβληματικό πρώην προπονητή τους.

“Εποχή” Φατίχ Τερίμ στον Παναθηναϊκό, με τους “πράσινους” να δίνουν τα χέρια σε συμβόλαιο 1,5 έτους με τον 70χρονο Τούρκο προπονητή.

Μια ομάδα με την οποία έχει συνδεθεί όσο κανείς άλλος, η Γαλατασαράι, θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα προς τον Τερίμ. Πιο συγκεκριμένα, η “τσιμ μπομ”, μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο X, ευχήθηκε “καλή τύχη” στον Τούρκο για το νέο βήμα στην προπονητική του καριέρα.

Με τη Γαλατασαράι, ο Τερίμ έχει κατακτήσει οκτώ πρωταθλήματα, τρία κύπελλα, πέντε Σούπερ Καπ, καθώς και το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ του 2000.//ΓΘ

Wishing you best of luck @fatihterim! https://t.co/bV8cxOvVij

— Galatasaray EN (@Galatasaray) December 26, 2023