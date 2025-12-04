Κάλεσμα στον αγώνα για ουσιαστικές συλλογικές συμβάσεις από τον πρόεδρο του ΕΚ Αγρινίου

28 «Συλλογικές Συμβάσεις χωρίς ουσιαστικά δικαιώματα για τους εργαζομένους», χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου, Κώστας Παπακωνσταντίνου την πρόσφατη συμφωνία κυβέρνησης, εργοδοτών και ηγεσίας της ΓΣΕΕ για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, καλώντας στην ενίσχυση του αγώνα για την υπογραφή κλαδικών ΣΣΕ. Ως «χαράς ευαγγέλια» για τους εργαζόμενους παρουσιάστηκε από την Κυβέρνηση η νέα συμφωνία για την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) που είχαν καταργηθεί το 2012, Μάλιστα, η συμφωνία χαρακτηρίστηκε ως «ιστορική», καθώς υπεγράφη από όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρων, δια των εκπροσώπων τους. Για την ΓΣΕΕ υπέγραψε ο Γιάννης Παναγόπουλος, για τον ΣΕΒ ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, για την ΓΣΕΒΕΕ ο Γιώργος Καββαθάς, για την ΕΣΕΕ ο Σταύρος Καφούνης, για τον ΣΕΤΕ ο Γιάννης Παράσχης και για τον ΣΒΕ η Λουκία Σαράντη, ενώ η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως τόνισε μεταξύ άλλων ότι «είναι βαθιά ανάσα ασφάλειας και αξιοπρέπειας». Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως και τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους η υπογραφή αυτή σημαίνει ότι πλέον θα υπάρχει η δυνατότητα αύξησης στο μισθό, θα εξασφαλιστεί το σταθερό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, ενώ παράλληλα θα μειωθεί το άγχος και θα πάψουν να υφίστανται μεγάλες και απότομες διακυμάνσεις στους εργασιακούς όρους. Ωστόσο, το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου επισημαίνει πολλούς λόγους που όχι μόνο δεν διευκολύνουν την υπογραφή ΣΣΕ με ουσιαστικά δικαιώματα για τους εργαζόμενους, αλλά, αντιθέτως εκτιμά ότι ενισχύει όλο το «αντεργατικό οπλοστάσιο» των τελευταίων 15 ετών. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου Κώστας Παπακωνσταντίνου μιλώντας στη «Συνείδηση» επεσήμανε: O Κώστας Παπακωνσταντίνου

«Καμία ανοχή σε συμβάσεις υποταγής των εργαζομένων. Οι δολοφόνοι των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης επέστρεψαν στον χώρο του εγκλήματος μετά το 13ωρο, με νέα προκλητική, απαράδεκτη “κοινωνική συμφωνία”. Κυβέρνηση, εργοδότες και ηγεσία της ΓΣΕΕ (με βάση την αντεργατική Ευρωπαϊκή Οδηγία 2022/2041), υπέγραψαν συμφωνία – μνημόνιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, που όχι μόνο δεν διευκολύνει την υπογραφή ΣΣΕ με ουσιαστικά δικαιώματα για τους εργαζόμενους, όπως υποκριτικά λένε η κυβέρνηση και οι «κοινωνικοί εταίροι», αλλά ενσωματώνει κι ενισχύει όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο των τελευταίων 15 ετών μέσα και στις κλαδικές ΣΣΕ.

Το αποτέλεσμα που θέλουν είναι: 1) να βάλουν ταφόπλακα στις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον κατώτατο και τους κλαδικούς μισθούς, διατηρώντας την ευθύνη της απόφασης για τον κατώτερο μισθό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) στον εκάστοτε υπουργό εργασίας 2) να παραμείνει το καθεστώς της μη επαναφοράς αρχής της ευνοϊκότερης Συλλογικής Σύμβασης, 3) να παραμείνει το πάγωμα των τριετιών για το διάστημα 2012-2024.

Όλη η αλήθεια αποτυπώνεται στα λόγια του προέδρου του ΣΕΒ που σημείωσε ως μία από τις αιτίες της κρίσης ότι «συμφωνούνταν αυξήσεις οι οποίες δεν έδιναν τη σημασία που έπρεπε σε παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα». Ενώ η υπουργός Εργασίας ήρθε να συμπληρώσει λέγοντας ότι η συμφωνία δίνει στις επιχειρήσεις «περιβάλλον με ξεκάθαρους κανόνες, δίχως συνεχείς ή ανοιχτές διαπραγματεύσεις».

Θέλουν να αποδεχτούμε συμβάσεις στα όρια «αντοχής της οικονομίας» και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με μισθούς και δικαιώματα τόσα – όσα που δεν θα θιγούν τα κέρδη τους Για να είναι σίγουροι αναβαθμίζουν το ρόλο των δικών τους ανθρώπων – την ηγεσία της ΓΣΕΕ, (εργατοπατέρες ΠΑΣΟΚ, ΝΔ ΣΥΡΙΖΑ), αναλαμβάνοντας νέο ρόλο, του πορτιέρη της εργοδοσίας. ελέγχοντας για λογαριασμό της ποια σύμβαση «περνάει» και ποια όχι. Θέτουν έτσι σε ομηρία και σε ασφυκτικό πλαίσιο περιορισμού τη δράση των Ομοσπονδιών, για να υπογράφουν κλαδικές ΣΣΕ. Τους έχουν κάτσει στο στομάχι, οι ΣΣΕ στις κατασκευές, στην ναυπηγοεπισκευή, στο λιμάνι της COSCO, στους διανομής, σε μια σειρά χώρους δουλειάς κ.α., με αυξήσεις και νέα δικαιώματα. Γι’ αυτό και θέλουν να ξεμπερδεύουν. Δεν τους κάνουμε τη χάρη. Η καλύτερη απάντηση είναι να δυναμώσει ο αγώνας για την υπογραφή κλαδικών ΣΣΕ, με βάση τα δικαία αιτήματα μας για μεγάλες αυξήσεις μισθών, 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο, ξεπάγωμα των 3ετιών».

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα «Συνείδηση»