Κάλεσμα στον αγώνα για ουσιαστικές συλλογικές συμβάσεις από τον πρόεδρο του ΕΚ Αγρινίου

«Συλλογικές Συμβάσεις χωρίς ουσιαστικά δικαιώματα για τους εργαζομένους», χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου, Κώστας Παπακωνσταντίνου την πρόσφατη συμφωνία κυβέρνησης, εργοδοτών και ηγεσίας της ΓΣΕΕ για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, καλώντας στην ενίσχυση του αγώνα για την υπογραφή κλαδικών ΣΣΕ.
Ως «χαράς ευαγγέλια» για τους εργαζόμενους παρουσιάστηκε από την Κυβέρνηση η νέα συμφωνία για την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) που είχαν καταργηθεί το 2012, Μάλιστα, η συμφωνία χαρακτηρίστηκε ως «ιστορική», καθώς υπεγράφη από όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρων, δια των εκπροσώπων τους. Για την ΓΣΕΕ υπέγραψε ο Γιάννης Παναγόπουλος, για τον ΣΕΒ ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, για την ΓΣΕΒΕΕ ο Γιώργος Καββαθάς, για την ΕΣΕΕ ο Σταύρος Καφούνης, για τον ΣΕΤΕ ο Γιάννης Παράσχης και για τον ΣΒΕ η Λουκία Σαράντη, ενώ η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως τόνισε μεταξύ άλλων ότι «είναι βαθιά ανάσα ασφάλειας και αξιοπρέπειας».
Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως και τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους η υπογραφή αυτή σημαίνει ότι πλέον θα υπάρχει η δυνατότητα αύξησης στο μισθό, θα εξασφαλιστεί το σταθερό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, ενώ παράλληλα θα μειωθεί το άγχος και θα πάψουν να υφίστανται μεγάλες και απότομες διακυμάνσεις στους εργασιακούς όρους.
Ωστόσο, το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου επισημαίνει πολλούς λόγους που όχι μόνο δεν διευκολύνουν την υπογραφή ΣΣΕ με ουσιαστικά δικαιώματα για τους εργαζόμενους, αλλά, αντιθέτως εκτιμά ότι ενισχύει όλο το «αντεργατικό οπλοστάσιο» των τελευταίων 15 ετών.
Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου Κώστας Παπακωνσταντίνου μιλώντας στη «Συνείδηση» επεσήμανε: