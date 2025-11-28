Κάλεσμα σε 48ωρη απεργία: «Κανένα ταξί στις πιάτσες 2 και 3 Δεκεμβρίου»

Κάλεσμα σε 48ωρη απεργία απηύθυνε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ταξί Δυτικής Ελλάδας την Τρίτη 2 και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.

Η ανακοίνωση:

Συνάδελφοι,

Σας Καλούμε να συμμετάσχετε ΔΥΝΑΜΙΚΑ στην 48ωρη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ που ΚΗΡΥΞΕ Η ΠΟΕΙΑΤΑ και να οργανώσετε τις κατά τόπους δράσεις σας.

Τα σοβαρά προβλήματα που μας απασχολούν και έχουν τεθεί κατ΄ επανάληψη από την ΠΟΕΙΑΤΑ, παραμένουν ΑΛΥΤΑ επί μακρόν, με ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ Μεταφορών και Οικονομικών .:

Φορολογικό.

Ι.Χ. μετά οδηγού – ΚΥΑ.

Αθέμιτος Ανταγωνισμός από τις πολυεθνικές διαμεσολαβητικές εταιρείες κλήσεων.

Ερανιστικό νομοσχέδιο.

Ειδική Άδεια (έκδοση – θεώρηση).

Αναπροσαρμογή κομίστρου (10% κάλυψη λειτουργικών).

Ρύθμιση παραμέτρων που εμποδίζουν τις μεταβιβάσεις οχημάτων.

Απόσυρση υποχρεωτικότητας ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (μας αφορά ΟΛΟΥΣ).

ΚΑΝΕΝΑ ΤΑΞΙ ΣΤΙΣ ΠΙΑΤΣΕΣ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ.

Μετά τις γιορτές ο αγώνας μας θα κλιμακωθεί αν δεν υπάρξουν λύσεις.

Ο Πρόεδρος, Νικόλαος Λουκόπουλος

Ο Γ. Γραμματέας, Ευάγγελος Νικητόπουλος