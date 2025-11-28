Κάλεσμα σε 48ωρη απεργία: «Κανένα ταξί στις πιάτσες 2 και 3 Δεκεμβρίου»

27
Κάλεσμα σε 48ωρη απεργία απηύθυνε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ταξί Δυτικής Ελλάδας την Τρίτη 2 και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.
Η ανακοίνωση:
Συνάδελφοι,
Σας Καλούμε να συμμετάσχετε ΔΥΝΑΜΙΚΑ στην 48ωρη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ που ΚΗΡΥΞΕ Η ΠΟΕΙΑΤΑ και να οργανώσετε τις κατά τόπους δράσεις σας.
Τα σοβαρά προβλήματα που μας απασχολούν και έχουν τεθεί κατ΄ επανάληψη από την ΠΟΕΙΑΤΑ, παραμένουν ΑΛΥΤΑ επί μακρόν, με ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ Μεταφορών και Οικονομικών .:
- Φορολογικό.
- Ι.Χ. μετά οδηγού – ΚΥΑ.
- Αθέμιτος Ανταγωνισμός από τις πολυεθνικές διαμεσολαβητικές εταιρείες κλήσεων.
- Ερανιστικό νομοσχέδιο.
- Ειδική Άδεια (έκδοση – θεώρηση).
- Αναπροσαρμογή κομίστρου (10% κάλυψη λειτουργικών).
- Ρύθμιση παραμέτρων που εμποδίζουν τις μεταβιβάσεις οχημάτων.
- Απόσυρση υποχρεωτικότητας ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (μας αφορά ΟΛΟΥΣ).
ΚΑΝΕΝΑ ΤΑΞΙ ΣΤΙΣ ΠΙΑΤΣΕΣ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ.
Μετά τις γιορτές ο αγώνας μας θα κλιμακωθεί αν δεν υπάρξουν λύσεις.
Ο Πρόεδρος, Νικόλαος Λουκόπουλος
Ο Γ. Γραμματέας, Ευάγγελος Νικητόπουλος