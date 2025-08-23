Κάλεσμα από τη Λαϊκή Συσπείρωση Μεσολογγίου στην συγκέντρωση για την Παλαιστίνη

Η Λαϊκή Συσπείρωση Μεσολογγίου απευθύνει κάλεσμα για την κινητοποίηση αλληλεγγύης για την Παλαιστίνη την Δευτέρα 25 Αυγούστου και ώρα 20:00 στο λιμάνι του Μεσολογγίου.

Το κάλεσμα αναφέρει:

Η Λαϊκή Συσπείρωση Μεσολογγίου συμμετέχει και καλεί σε μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση αλληλεγγύης στον Ηρωικό λαό της Παλαιστίνης την Δευτέρα 25/8 στις 8:00 μμ στο Λιμάνι του Μεσολογγίου που οργανώνει το παράρτημα Μεσολογγίου του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Αιτωλ/νιας και Συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ καταγγέλλοντας την έναρξη της νέας δολοφονικής επιχείρησης του κράτους-δολοφόνου του Ισραήλ όπου ετοιμάζεται να αποτελειώσει τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού με τον πιο φρικιαστικό τρόπο.

Η απόφαση για τη νέα επέμβαση με επιστράτευση 60.000 εφέδρων έρχεται να κλιμακώσει τη δολοφονία αμάχων, χιλιάδων παιδιών και γυναικών με στόχο την πλήρη κατάληψη της Γάζας, την επέκταση του εποικισμού, τον πλήρη αφανισμό του ηρωικού λαού της Παλαιστίνης που παλεύει για το δικαίωμα στην ανεξαρτησία του.

Κανένας πλέον δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από το “κάλπικο” επιχείρημα της “αυτοάμυνας” του δολοφονικού κράτους του Ισραήλ. Τα ιμπεριαλιστικά κράτη και οι κυβερνήσεις στη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ιταλία κ.α. υποκρίνονται υποστηρίζοντας δήθεν τους Παλαιστίνιους με τη δημιουργία δύο κρατών.

Με το ένα χέρι στηρίζουν τη γενοκτονία, τη σφαγή που γίνεται και με το άλλο ζητάνε την παράδοση επί της ουσίας του Παλαιστινιακού λαού στο Ισραήλ και τα σχέδιά του.

Ένα βρώμικο παιχνίδι στις πλάτες των Παλαιστινίων.

Η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει τη στήριξη στο κράτος-δολοφόνο, συμμετέχει ενεργά μέσω του σχεδίου “Aspides”, συνεχίζει την οικονομική – πολιτική και στρατιωτική συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ.

Οι εξελίξεις αυτές δεν μπορεί να αφήσουν κανέναν εργαζόμενο στην αδράνεια.

Καμία θυσία για τα γεράκια του πολέμου!

Η Ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη Λευτεριά!.