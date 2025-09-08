Καλάβρυτα: Ηγούμενος Μονής πήγε να πουλήσει 17 βυζαντινές εικόνες για 200.000 ευρώ

Στη σύλληψη ηγούμενου Μονής στα Καλάβρυτα προχώρησε η ΕΛΑΣ μετά από πληροφορίες ότι ετοιμαζόταν να πουλήσει βυζαντινές εικόνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες το αντίτιμο που ζητούσε ο ιερωμένος για συνολικά 17 βυζαντινές εικόνες ήταν 200.000 ευρώ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο «πακέτο» ο ηγούμενος είχε βάλει και άλλα θρησκευτικά είδη.

Η σύλληψη του ηγούμενου έγινε μετά από επιχείρηση της ΕΛΑΣ κατά την οποία μια γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για την αγορά των εικόνων.

Πηγή: protothema.gr