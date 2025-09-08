Καλάβρυτα: Ηγούμενος της Μονής Σπηλαίου πήγε να πουλήσει 17 βυζαντινές εικόνες για 200.000 ευρώ

Στη σύλληψη ηγούμενου της Μονής Σπηλαίου στα Καλάβρυτα προχώρησε η ΕΛΑΣ μετά από πληροφορίες ότι ετοιμαζόταν να πουλήσει βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλια του 18ου αιώνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το αντίτιμο που ζητούσε ο ιερωμένος για τις συνολικά 17 βυζαντινές εικόνες και τα δύο Ευαγγέλια - του 1737 και του 1761 - ήταν 200.000 ευρώ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον μια από τις εικόνες που ήθελε να πουλήσει ο ιερωμένος ήταν κλεμμένη από τη Σπάρτη.

Η σύλληψη του ηγούμενου και του βοηθού του έγινε μετά από επιχείρηση της ΕΛΑΣ κατά την οποία μια γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για την αγορά των εικόνων.

Μετά την επιχείρηση της ΕΛΑΣ, έλεγχο για τα ευρήματα και την αξία τους διεξάγει και το υπουργείο Πολιτισμού

