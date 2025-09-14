Καλάβρυτα: Ευαγγέλιο που ορκίζονταν οπλαρχηγοί του 1821 ήθελε να πουλήσει ο Ηγούμενος

Ευαγγέλιο που ορκίζονταν οπλαρχηγοί της Επανάστασης του 1821 ετοιμαζόταν να πουλήσει ο ηγούμενος της Μονής Μέγα Σπηλαίου στα Καλάβρυτα και τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Ανάμεσα στα 2 Ευαγγέλια που ετοίμαζαν να πουλήσουν ο ηγούμενος της Μονής Μέγα Σπηλαίου στα Καλάβρυτα, ο μοναχός και άλλοι 4 φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ήταν και το Ευαγγέλιο που ορκίζονταν σε αυτό οι οπλαρχηγοί της Επανάστασης του 1821.

Αν και οι κατηγορούμενοι παραμένουν προφυλακισμένοι για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας που φαίνεται πως δρούσε και εντός της Μονής Μέγα Σπηλαίου Καλαβρύτων, οι αποκαλύψεις δεν σταματούν. Πέρα από τις 17 αρχαίες εικόνες και τα νομίσματα που ετοιμάζονταν να πουλήσουν τα μέλη της φερόμενης οργάνωσης, ήταν και το Ευαγγέλιο που συνδέεται με την Επανάσταση του 1821. Οι φερόμενοι ως δράστες – ανάμεσά τους και ο ηγούμενος – σχεδίαζαν να το πουλήσουν για 200.000 ευρώ, αποκαλύπτουν πληροφορίες της εκπομπής «Οι Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ.

Την ίδια στιγμή οι αρχές ψάχνουν και το άγαλμα αξίας 10 εκατ. ευρώ που, όπως λέει ο ηγούμενος, παραμένει θαμμένο σε κάποιο χωράφι.

Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί κάποιους από τους κατηγορούμενους, μιλώντας στην ίδια εκπομπή ανέφερε πως οι εντολείς του δεν έχουν καμία σχέση με την εγκληματική οργάνωση και δεν προσπάθησαν ποτέ να πουλήσουν τίποτα.

Όσον αφορά τα αρχαία που βρέθηκαν κατά την έρευνα των αρχών, ισχυρίζονται πως ήταν είτε από δωρεές είτε ήταν οικογενειακά κειμήλια.

Σε ερώτηση γιατί δεν είχαν δηλωθεί στην Εφορία Αρχαιοτήτων, ο δικηγόρος, Β. Χρονόπουλος απάντησε πως δεν δηλώθηκαν λόγω αμέλειας.

«Ουδεμία απόπειρα πώλησης εκκλησιαστικών αντικειμένων επιχειρήθηκε. Τα αντικείμενα βρέθηκαν εντός της Μονής σε ιδιωτικούς χώρους και δεν αποτελούσαν εκκλησιαστική περιουσία αλλά προσωπικά αντικείμενα που περιήλθαν από οικογενειακές δωρεές και είχαν συναισθηματική αξία. Τυχόν παράλειψη δήλωσης και καταγραφής τους δεν έγινε από δόλο. Καμία σχέση ή σύνδεση υπάρχει με τα άτομα που αποτελούν τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση που εμπορευόταν αρχαία αντικείμενα», ισχυρίστηκαν οι μοναχοί κατά την απολογία τους.

Συνολικά συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν 6 άτομα, ο ηγούμενος της μονής Μέγα Σπηλαίου, ο μοναχός, ένα ζευγάρι ενεχυροδανειστών, ένας μεσάζοντας και ένας άνδρας που πουλούσε αρχαία νομίσματα.

