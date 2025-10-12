Καλάβρυτα: Επιχείρηση απεγκλωβισμού 101 επιβατών από συρμό του Οδοντωτού

Ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου στα Καλάβρυτα, με την πυροσβεστική να χρειάζεται στο σημείο για να τους απεγκλωβίσει.

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, στις 10:28 π.μ., σημειώθηκε νέα βλάβη στον συρμό του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου που εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα. Το πρόβλημα παρουσιάστηκε στα πρώτα χιλιόμετρα της διαδρομής, συγκεκριμένα στο 6,7ο χιλιόμετρο, με αποτέλεσμα το τρένο να ακινητοποιηθεί και τους 101 επιβάτες να παραμείνουν εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτό για αρκετές ώρες.

Αμέσως μετά τη βλάβη, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές και στάλθηκε δεύτερος συρμός στην περιοχή, με σκοπό να τραβήξει τον ακινητοποιημένο συρμό μαζί με τους επιβάτες. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του kalavrytanews.com ο δεύτερος συρμός αντιμετώπισε τεχνικό θέμα, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η άμεση απελευθέρωση των επιβατών.

Στο σημείο έφτασε εξαμελής ορειβατική ομάδα έρευνας και διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ, η οποία, για ακόμη μία φορά, συνέδραμε στην ασφαλή μεταφορά των επιβατών. Χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες της ομάδας διάσωσης, στις 13:50 ολοκληρώθηκε η μετεπιβίβαση όλων των επιβατών σε εφεδρικό συρμό, ο οποίος επέστρεψε με ασφάλεια στο Διακοπτό.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι σήμερα, στις 10:28, η αμαξοστοιχία 1330, που εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε στην περιοχή Νιάματα, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Άμεσα κινητοποιήθηκε εφεδρικός συρμός, συνοδευόμενος από τεχνικό προσωπικό της Hellenic Train, ο οποίος έφτασε στο σημείο στις 11:26, με σκοπό τη ρυμούλκηση της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας. Ωστόσο, εξαιτίας της σοβαρότητας της βλάβης, η ρυμούλκηση δεν κατέστη δυνατή.

Οι αρμόδιες αρχές και η Πολιτική Προστασία ενημερώθηκαν άμεσα, ενώ στο σημείο μετέβη η Πυροσβεστική Υπηρεσία με εφεδρικό συρμό από το Διακοπτό, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής αποβίβαση και μετεπιβίβαση των 101 επιβατών.

Με τη συνδρομή και επίβλεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στις 13:50 ολοκληρώθηκε η μετεπιβίβαση των επιβατών στον εφεδρικό συρμό, ο οποίος επέστρεψε με ασφάλεια στο Διακοπτό. Εκεί, λεωφορείο της Hellenic Train ανέμενε για την εξυπηρέτηση όσων επιβατών επιθυμούσαν να μεταβούν στα Καλάβρυτα, τον αρχικό προορισμό του δρομολογίου, προσφέροντας νερά και αναψυκτικά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train βρισκόταν δίπλα στους ταξιδιώτες, μεριμνώντας για την ασφάλειά τους, καθώς και παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη του περιστατικού.

Εξαιτίας του συμβάντος, δεν θα πραγματοποιηθούν τα επόμενα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1332, 1336, 1333 και 1337.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια του περιστατικού και ευχαριστεί θερμά τις αρχές για την άμεση συνδρομή τους, καθώς και το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία».