Καλαμάτα: 3χρονη και 4χρονο περπατούσαν μόνα τους σε κεντρικό δρόμο – Συνελήφθη ο πατέρας

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στην Καλαμάτα, όταν δύο παιδιά 3 και 4 ετών βρέθηκαν να περιπλανώνται ολομόναχα σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης, οδηγώντας στη σύλληψη του πατέρα τους για παραμέληση.

Χθες στις 8 το βράδυ του Σαββάτου (22.11.25), πολίτης εντόπισε δύο παιδιά 3 και 4 ετών να περιπλανώνται χωρίς συνοδεία στην οδό Ψαρών και άμεσα ενημέρωσε την Αστυνομία.

Άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στο σημείο όπου παρέλαβαν τα ανήλικα και τα μετέφεραν στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν να αναζητούν τους γονείς τους.

Τελικά για να τα παραλάβει πήγε ο πατέρας τους που είναι Ρομά όπου και συνελήφθη για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ τα παιδιά επέστρεψαν στο σπίτι τους με τη μητέρα τους.

