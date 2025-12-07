Καλά στην υγεία του ο κτηνοτρόφος της Θεσσαλονίκης – Μετάνιωσε, λέει μέσα από το Νοσοκομείο, που δεν έδωσε τα πρόβατα

Η απόφαση να δώσουν τα πρόβατα για θανάτωση είναι οριστική λέει από το νοσοκομείο ο κτηνοτρόφος της Θεσσαλονίκης που συγκίνησε όλη τη χώρα με τη στάση του όταν έμαθε ότι τα 450 ζώα του πρέπει να θανατωθούν λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Σε βίντεο που ανέβασε, η οικογένεια του κτηνοτρόφου ευχαριστεί όσους της συμπαραστάθηκαν με κάθε τρόπο αυτές τις ημέρες ενόψει της δύσκολης απόφασης για τη θανάτωση του κοπαδιού.

«Είναι σαν να ήταν δικά σας και θέλετε να τα προστατέψετε», λέει η κόρη του. Η ίδια αναφέρει ότι πατέρας της είναι καλά στην υγεία του μετά το εγκεφαλικό που υπέστη. Η αξονική που έκανε ο κ. Θεολόγου ήταν καλή, έμεινε όμως στο νοσοκομείο για παρακολούθηση.

Σε ό,τι αφορά τα πρόβατα είπε ότι «θα τα πάρουν τα πρόβατα τη Δευτέρα, εμείς δεν θα αντισταθούμε» και εξήγησε ότι «δεν μπορεί να βαστάξει άνθρωπος την αγωνία» με δίκες, προσφυγές κλπ.

Στο βίντεο μιλά από το νοσοκομείο και ο ίδιος ο Θεολόγου που επιβεβαιώνει και αυτός ότι «θα δώσουμε πρόβατα τη Δευτέρα, είναι τελική απόφαση».

Προσθέτει ότι «μετάνιωσα που δεν τα έδωσα όταν τα έδιναν και άλλοι, τα γιάτρεψα και για αυτό με πονάει πάρα πολύ, έπρεπε να τα είχα δώσει όταν ήταν άρρωστα, τουλάχιστον θα είχα την ανάμνηση ότι το κοπάδι μου αρρώστησε».

Προέχει η οικογένεια, λέει ακόμη για την απόφαση.

Κλείνοντας το βίντεο, η άλλη κόρη του κ. Θεολόγου, λέει ότι θα σταματήσουν να ανεβάζουν περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα. «Ασχοληθήκαμε με τα σόσιαλ για να αναδείξουμε τη φάρμα, δεν θα συνεχίσουμε πια να ανεβάζουμε, συγγνώμη που σας αφήσαμε με τόσο πόνο», λέει.