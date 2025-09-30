Κακοποίηση σκύλου στη Βόνιτσα: Σύλληψη και «τσουχτερό» πρόστιμο σε άνδρα

«Τσουχτερό» πρόστιμο σε άνδρα στη Βόνιτσα, ο οποίος συνελήφθη για κακοποίηση σκύλου, τον οποίο κρατούσε δεμένο έξω από την οικία του.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το πρωί της Δευτέρας (29.9.25), σε περιοχή της Βόνιτσας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ακτίου Βόνιτσας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι διαπιστώθηκε να κρατά δεμένο εξωτερικά της οικίας του, ζώο συντροφιάς (σκύλο), χωρίς να τηρεί του κανόνες ευζωίας του, ενώ το κατάλυμα του ζώου βρίσκονταν σε μη στεγασμένο χώρο εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες.

Οι αστυνομικοί βεβαίωσαν διοικητικά πρόστιμα στον συλληφθέντα ύψους 1.300 ευρώ, καθώς δεν είχε προβεί στην ηλεκτρονική σήμανση του ζώου και δεν τηρούσε τους κανόνες ευζωίας του.