Κακοκαιρία: Ξανά στο Ζευγαράκι Αγρινίου μηχανήματα του Δήμου

Μηχανήματα του Δήμου Αγρινίου βρέθηκαν την Πέμπτη (27.11.25) ξανά στο Ζευγαράκι για να αποκαταστήσουν προβλήματα που δημιουργήθηκαν από υπερχείλιση ρέματος εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Η διαρκής και έντονη βροχόπτωση από το βράδυ της Τετάρτη (26.11.25) δημιούργησε μια δύσκολη κατάσταση που έθετε σε κίνδυνο κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο βρέθηκαν ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Μίμης Σκορδόπουλος, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Γιάννης Βασίλειου και ο πρόεδρος της Κοινότητας  Ζευγαρακίου, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, οι οποίοι συντόνισαν τις εργασίες αποκατάστασης.

Δείτε εικόνες:

