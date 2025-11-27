Κακοκαιρία: Ξανά στο Ζευγαράκι Αγρινίου μηχανήματα του Δήμου

Μηχανήματα του Δήμου Αγρινίου βρέθηκαν την Πέμπτη (27.11.25) ξανά στο Ζευγαράκι για να αποκαταστήσουν προβλήματα που δημιουργήθηκαν από υπερχείλιση ρέματος εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Η διαρκής και έντονη βροχόπτωση από το βράδυ της Τετάρτη (26.11.25) δημιούργησε μια δύσκολη κατάσταση που έθετε σε κίνδυνο κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο βρέθηκαν ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Μίμης Σκορδόπουλος, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Γιάννης Βασίλειου και ο πρόεδρος της Κοινότητας Ζευγαρακίου, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, οι οποίοι συντόνισαν τις εργασίες αποκατάστασης.

Δείτε εικόνες:

