Κακοκαιρία: Το φαινόμενο «orographic lifting» που σάρωσε την βορειοδυτική Ελλάδα

Το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την βορειοδυτική Ελλάδα, το φαινόμενο «orographic lifting», προκάλεσε σοβαρότατες ζημιές, πλημμύρες και κατολισθήσεις μετά την ισχυρή βροχή που έπεσε κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο και Θεσπρωτία.

Σε νέα του ανάρτηση, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, εξηγεί το φαινόμενο «Οrographic lifting» (αναγκαστική ανύψωση) που έχει εμφανιστεί στα βορειοδυτικά της χώρας, στο οποίο οφείλεται η κακοκαιρία.

Πρόκειται για την φορά της υγρασίας και του αέρα από τα νότια που ανεβαίνει προς την οροσειρά της Πίνδου, η οποία λειτουργεί σαν «τείχος», με αποτέλεσμα να ο άνεμος ψύχεται, ο κορεσμός επιτυγχάνεται γρήγορα, και η υγρασία συμπυκνώνεται και να προκαλείται έντονη βροχή.

Εκτός από την Καλαμπάκα, την Άρτα, την Πρέβεζα και την Κέρκυρα, έχουν «χτυπηθεί» από την κακοκαιρία τα βόρεια και τα κεντρικά Τζουμέρκα.

Συγκεκριμένα, υπερχείλισε ο ποταμός Άραχθος, δημιουργώντας «ποτάμια» και «καταρράκτες» στα ορεινά χωριά, καθιστώντας τις μετακινήσεις των πολιτών δύσκολες έως ανέφικτες.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

«”Τo φαινόμενο “Οrographic lifting” έπνιξε τη βορειοδυτική Ελλάδα”…

Γιατί τις τελευταίες ημέρες βρέχει τόσο πολύ μόνο στην δυτική-βορειοδυτική Ελλάδα;

Όταν φυσάει Ν–ΝΔ, ο άνεμος έρχεται από το Ιόνιο, που είναι ζεστό και φορτωμένο υγρασία.

Αυτή η υγρή αέρια μάζα κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Ελλάδα.

Η Πίνδος λειτουργεί σαν “τείχος”

Ο αέρας αναγκάζεται να ανέβει την οροσειρά της Πίνδου (αναγκαστική ανύψωση – orographic lifting).

Καθώς ανεβαίνει, ψύχεται, ο κορεσμός επιτυγχάνεται γρήγορα, και η υγρασία συμπυκνώνεται → έντονη βροχή στα δυτικά προσήνεμα (Ήπειρος, δυτ. Θεσσαλία, δυτ. Στερεά, δυτ. Μακεδονία).

Η ανύψωση είναι συνεχής όσο φυσάει νότιος άνεμος.

Η υγρασία είναι σχεδόν “απεριόριστη” από το Ιόνιο.

Εμφανίζεται και το φαινόμενο back-building σε καταιγίδες που ξαναδημιουργούνται πάνω στις ίδιες περιοχές.

Όταν υπάρχει και βαρομετρικό χαμηλό ανοικτά του Ιονίου, η τροφοδοσία υγρασίας είναι συνεχής με αποτέλεσμα να δημιουργούνται “rain trains”».

Πλημμύρες σε χωριά των Τζουμέρκων

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώνονται και σφοδρές καταιγίδες με αποκλεισμένα χωριά και συνοικισμούς κυρίως στη Δημοτική Ενότητα Αγνάντων.

Οι καταπτώσεις και η μεταφορά φερτών υλικών έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε βασικές υποδομές της περιοχής, καθιστώντας δύσκολη έως αδύνατη τη μετακίνηση των κατοίκων.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου, ο αθροιστικός υετός από τις πρώτες ώρες της περασμένης Τρίτης έως και χθες το μεσημέρι ξεπέρασε κατά τόπους τα 200 χιλιοστά σε ορεινές περιοχές της Περιφέρειας. Πιο αναλυτικά, το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στον σταθμό της Κόνιτσας και ήταν ίσο με 246.8 χιλιοστά. Ακολουθούν το Πάπιγκο με 234 χιλιοστά, η Παραμυθιά με 222 χιλιοστά, η Δρακόλιμνη Τύμφης με 213,4 χιλιοστά, η Βωβούσα με 206,8, τα Λεπιανά Άρτας με 190, τα Πράμαντα με 184,6, η Ηγουμενίτσα με 183 και ο Καταρράκτης Άρτας με 175 χιλιοστά.

Πρόκειται για τιμές που ξεπερνούν σε πολλές περιπτώσεις τη μέση τιμή της μηνιαίας βροχόπτωσης για τον Νοέμβριο.

Έντονη βροχόπτωση στο χωριό Μελισσουργοί:

Βίντεο από το χωριό Καλαρρύτες:

Υπερχείλισαν τα νερά και στους Χριστούς Βορείων Τζουμέρκων:

Γεφύρι της Πλάκας:

Εικόνες από την Ροδαυγή Άρτας:

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που δημοσίευσε ο πρόεδρος του Καταρράκτη, Σωτήρης Γραβιάς, οι οποίες αποτυπώνουν την ένταση της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας επισήμανε πως το φαινόμενο εκτείνεται περίπου στα 200 χιλιόμετρα και συντηρεί τις έντονες βροχές με εντυπωσιακά ύψη καταγραφών.

Στα Πράμαντα Ιωαννίνων, μέσα σε δεκατέσσερις ώρες, το ύψος της βροχής άγγιξε τα 173,6 χιλιοστά, ποσότητα που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα έπεφτε σε διάστημα εβδομάδων.

Ο Δήμος Αρταίων ενημερώνει τους πολίτες ότι, ύστερα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ωρών, έχουν σημειωθεί εκτεταμένες κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής, ενώ εστάλη μήνυμα του 112 για κατολισθήσεις στις περιοχές Γεωργίου Καραΐσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων.

