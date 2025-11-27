Κακοκαιρία στο Αιτωλικό: Φοίνικας κατέπεσε σε κολόνα της ΔΕΗ – Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

Πτώση φοίνικα σε κολόνα της ΔΕΗ σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στο Αιτωλικό Μεσολογγίου, κοντά στο 2ο Δημοτικό Σχολείο, εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας.

Ο φοίνικας κατέπεσε πάνω σε κολόνα της ΔΕΗ, προκαλώντας διακοπή ρεύματος και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της περιοχής.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ο αντιδήμαρχος Αιτωλικού, κ. Γιάννης Κουτσοθεοδώρος, ενώ μηχανήματα του Δήμου εργάζονται για την απομάκρυνση του δέντρου και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Παράλληλα, περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. και όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεσολογγίου, συνδράμουν στον έλεγχο του σημείου και τη διασφάλιση της ασφάλειας των κατοίκων.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: messolonghivoice.gr