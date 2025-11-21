Κακοκαιρία στη Βόνιτσα: Με πυροσβεστικό όχημα έφυγαν από το φροντιστήριο μαθητές

Με πυροσβεστικό όχημα χρειάστηκε να φύγουν από το φροντιστήριο μαθητές στην Βόνιτσα, μετά το νέο κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή το απόγευμα της Παρασκευής (21.11.25).

Δεκάδες σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν καθώς για ακόμη μια φορά έσπασε το ανάχωμα στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου με αποτέλεσμα οι δρόμοι της πόλης να πλημμυρίσουν και να θυμίζουν χειμμάρους.

Μάλιστα μαθητές από φροντιστήριο της πόλης χρειάστηκαν την βοήθεια της πυροσβεστικής για να επιστρέψουν σπίτια τους.

Δείτε το βίντεο

Πηγή: akarnanikanea.gr