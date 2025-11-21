Κακοκαιρία στη Βόνιτσα: Άκρως επικίνδυνη η κατάσταση από την νεροποντή

Άκρως επικίνδυνη η κακοκαιρία αυτή την στιγμή στην Βόνιτσα (21.11.25), με την βροχή που πέφτει να έχει πολύ μεγάλη ένταση και να συνοδεύεται από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Υπάρχουν αναφορές για πεσμένα δέντρα στον δρόμο Βόνιτσας – Λευκάδας.

Όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος του Δ.Σ. Δημ. Παξινος στον δρόμο Περατιά Πλαγιά έχει σπάσει το ποτάμι.

Οι δρόμοι στην Βόνιτσα έχουν μετατραπεί σε χείμμαρους ενώ έχουν πλημμυρίσει σπίτια και καταστήματα.

Οι περισσότερες κλήσεις που έχει δεχθεί η Π.Υ Λευκάδας, αφορούν την ευρύτερη περιοχή του ΔΑΚ Βόνιτσας και την οδό Νικολάου Στρατου ενώ αναφορές υπάρχουν και για τις εργατικές κατοικίες της πόλης μας.

Ειδικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λευκαδας (ΕΜΟΔΕ) έρχεται στην Βόνιτσα καθώς υπάρχουν άτομα που έχουν εγκλωβιστει, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύουν.

Αποφύγετε για την ασφάλειά σας τις άσκοπες μετακινήσεις. Το ακραίο καιρικό φαινόμενο όπως δειχνει θα συνεχιστεί…

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: akarnanikanea.gr