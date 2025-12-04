Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρες και ποτάμια λάσπης σε Γύθειο και Λίνδο – 9 περιοχές σε red code

Με σφοδρότητα χτυπά η κακοκαιρία Byron το Γύθειο, με τους δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια λάσπης.

Το βίντεο από τον Πλάτανο Γυθείου το κάτω μέρος του οποίου έχει πλημμυρίσει, καθώς φούσκωσε το ποτάμι. Οπως φαίνεται και στο βίντεο οι ζημιές είναι μεγάλες, χωράφια και δρόμοι έχουν γεμίσει με λασπόνερα. Οπως ακούγεται να λέει στο βίντεο κάτοικος του χωριού τα νερά έχουν μπει σε σπίτια, 7 με 8 αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί.

Ζημιές έχουν προκληθεί και στο χωριό Πετρίνα, όπως φαίνεται και στην παρακάτω φωτογραφία:

Σύμφωνα με τον Λακωνικό Τύπο η ζημιά προκλήθηκε όταν τμήμα του παλιού πέτρινου μαντρότοιχου που βρίσκεται στην περίφραξη του Ειδικό Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥΛ) κατέρρευσε, έπειτα από τις έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν την περιοχή.

Ο τοίχος, που βρίσκεται στο πλάι της παιδικής χαράς, υπέστη υποχώρηση λόγω της διάβρωσης του εδάφους, παρασύροντας μαζί του μεγάλο όγκο από πέτρες, χώματα και τμήματα της μεταλλικής περίφραξης. Τα υλικά κύλισαν στον παρακείμενο δρόμο, τον οποίο και απέκλεισαν πλήρως, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση οχημάτων.

Το παρακάτω βίντεο από προβλήματα με πλημμυρισμένα χωράφια, στη Μάνη:<

Σύμφωνα με τον ιστότοπο githio-click.gr, κλειστή είναι η Ε.Ο. Γυθείου – Σπάρτης, ενώ αποκλεισμένα είναι τα χωριά Πλάτανος και Καρβελάς. Κλειστή είναι και η επαρχιακή οδός από τη Μέλισσα προς την Ι.Μ. Παναγίας Γιάτρισσας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού τριών πολιτών στην περιοχή Λιβαδάκια στο Μαυροβούνι.

Λίγο μετά τις 12:30, ήχησε μήνυμα από το «112» στα κινητά κατοίκων και επισκεπτών σε Ευρώτα και ανατολική Μάνη, το οποίο επισημαίνει ότι «λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στη Δημοτική Ενότητα ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Συνεδρίασε η επιτροπή εκτίμησης κινδύνου -9 περιοχές σε red code

Εντωμεταξύ, τν Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, σήμερα για την κακοκαιρία Byron.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

Σήμερα Πέμπτη (04/12) θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τα νησιά του Ιονίου, (ιδιαίτερα σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο), την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Αύριο Παρασκευή (05/06) τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στην Πιερία, την Ημαθία, τη Χαλκιδική, τη Θεσσαλονίκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο μέχρι το πρωί του Σαββάτου, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τα καιρικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη, παρακολουθεί την υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και επιλαμβάνεται των συμβάντων που ανακύπτουν.

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη από χτες σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι Περιφέρειες: Αττικής, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου (με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Θήρας και ΠΕ Ρόδου), Κρήτης, Μακεδονίας (με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης), Στερεάς Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.

Τέλος, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο Παρασκευή (5/12) στις 12.00.

