Κακοκαιρία – Άρτα: Χείμαρρος περνά μέσα από τους Μελισσουργούς – Εγκλωβισμένοι 20 κάτοικοι

Τεράστια είναι τα προβλήματα στην Άρτα και κυρίως στο χωριό Μελισσουργοί όπου οι 20 περίπου μόνιμοι κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί σε αυτό, εξαιτίας της κακοκαιρίας που έπληξε τη Δυτική Ελλάδα.

Χείμαρροι πέφτουν από το βουνό και οι δρόμοι έχουν κοπεί στα δύο, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να μετακινηθούν.

Χθες η Ηπειρος έζησε την χειρότερη ημέρα από το τριήμερο κακοκαιρίας, με ακραίους όγκους νερού, κυρίως στην Άρτα.

Το «112» ήχησε σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία για έντονα φαινόμενα, ενώ παράλληλα, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Ζαγορίου, ο Δήμος Φιλιατών και ο Δήμος Ζηρού, δήμοι που έχουν πληγεί από τα τελευταία έντονα καιρικά φαινόμενα.

Πηγή: iefimerida.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi