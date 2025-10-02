Καίτη Γκρέυ: Δημοσιεύεται η διαθήκη της - Ο γιος και ο εγγονός της δεν έχουν επαφές

Κορυφώνεται η οικογενειακή διαμάχη γύρω από την περιουσία της Καίτης Γκρέυ, που πέθανε στις 19 Ιανουαρίου 2025, με την επικείμενη δημοσίευση της διαθήκης της.

Η ιδιόγραφη διαθήκη της σπουδαίας ερμηνεύτριας κατατέθηκε ήδη στο Πρωτοδικείο και θα ανοίξει επίσημα στις 22 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή «Το ‘χουμε», η διαθήκη της Καίτη Γκρέυ φέρεται να όρισε μοναδικό κληρονόμο τον εγγονό της, Κωνσταντίνο Ηλιάδη. Σε αυτόν περνά το διαμέρισμα της στη Νέα Σμύρνη, αλλά και τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών της, ενώ υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος υπήρξε και ο δικαστικός συμπαραστάτης της μέχρι τον θάνατό της.

Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση του γιου της, Φίλιππου Ηλιάδη, ο οποίος δηλώνει ότι η διαθήκη είναι πλαστή και σκοπεύει να κινηθεί νομικά.

Ο δικηγόρος του εγγονού, Όθωνας Παπαδόπουλος, μιλώντας δημόσια για το τεταμένο κλίμα, τόνισε: «Ο γιος και ο εγγονός της Καίτης Γκρέυ δεν έχουν επαφές».

Δείτε το βίντεο:

Η δημοσίευση της διαθήκης στις 22 Οκτωβρίου αναμένεται να αποτελέσει την αφετηρία μιας σκληρής δικαστικής αντιπαράθεσης, με την οικογένεια να οδηγείται στα μαχαίρια για την περιουσία της θρυλικής ερμηνεύτριας.

