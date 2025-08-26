Καισαριανή: Εντοπίστηκαν όπλα και πυρομαχικά σε κάδο σκουπιδιών

Ένα ολόκληρο οπλοστάσιο βρέθηκε σε κάδο απορριμμάτων στην Καισαριανή τα ξημερώματα της Τρίτης (26.08.2025).

Συναγερμός σήμανε στην Καισαριανή, όταν οι Αρχές ενημερώθηκαν για τον εντοπισμό όπλων και πυρομαχικών σε κάδο απορριμμάτων. Το οπλοστάσιο βρέθηκε επί της Ρήγα Φεραίου 11. Στο σημείο έσπευσε σταθμός Υποδιεύθυνση Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, όπως αναφέρει το newsit.gr.

Μετά από έρευνα εντός του κάδου απορριμμάτων βρέθηκαν:

2 μοχλοί απελευθέρωσης χειροβομβίδας arges οξειδωμένοι,

1 αμυντική χειροβομβίδα με πυροδοτικό,

10 κεφαλές οξειδωμένες από βλήματα όλμου,

διάφορα οξειδωμένα ουρία από βλήματα όλμου,

φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

ένα αποσυναρμολογημένο όπλο χειρός 22mm.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν και:

διάφορα οξειδωμένα εξαρτήματα όπλων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,

3 κορμοί από οξειδωμένο περίστροφο,

ένα σιδερένιο κορμό από υποπολυβόλο Thomson Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,

διάφορες φυσιγγιοθήκες,

κλείστρα από διάφορα όπλα Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,

κορμός από οξειδωμένο πολυβόλο αγνώστου τύπου,

2 σιδερογροθιές, 1 ζευγάρι χειροπέδες,

δύο πτυσσόμενα γκλομπ,

διάφορα εξαρτήματα όπλων και

14 θρησκευτικές εικόνες.

Επιλαμβάνεται το ανακριτικό ΥΔΕΕΑ.

