Καιρός: Βροχοπτώσεις και καταιγίδες τις επόμενες ημέρες. Έντονα καιρικά φαινόμενα από τα δυτικά και βόρεια

Σε κλοιό διαδοχικών κακοκαιριών με επικίνδυνες βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα βρεθεί η χώρα μας τις επόμενες ημέρες. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιούν για επικίνδυνα φαινόμενα που θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά και τα βόρεια.

Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει να επηρεάζει τα δυτικά της χώρας από την Παρασκευή και το Σάββατο, με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ το ανατολικό Αιγαίο αναμένεται να πλήττεται από τις έντονες βροχές. Το βαρομετρικό χαμηλό που θα δημιουργηθεί στην Ιταλία δεν θα κινηθεί γρήγορα, λόγω της παρουσίας ενός «ατμοσφαιρικού βουνού» στη βόρεια Ευρώπη. Αυτό θα αναγκάσει το σύστημα να παραμείνει σε στασιμότητα, εντείνοντας τις βροχοπτώσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Κίνδυνοι από πλημμύρες και καταστροφές

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τα φαινόμενα θα είναι επικίνδυνα, με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών και καταστροφών σε περιοχές με κακή υποδομή ή εκείνες που ήδη επηρεάστηκαν από προηγούμενα φαινόμενα. Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη υπογραμμίζει ότι η χώρα θα συνεχίσει να βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για αρκετές ημέρες, με το Σαββατοκύριακο να είναι το πιο επικίνδυνο διάστημα, καθώς η κακοκαιρία θα επεκταθεί στην ανατολική Ελλάδα και το Αιγαίο.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, την Πέμπτη 06/11 αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια. Τα φαινόμενα κατά τόπους στα βόρεια τμήματα της Κρήτης θα έχουν μεγάλη διάρκεια και ένταση, με έμφαση στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου.

Στον χάρτη παρουσιάζεται ο εκτιμώμενος αθροιστικός υετός 3ώρου μεταξύ 08:00-11:00 της Πέμπτης 06/11.

Αξιόλογα ύψη βροχής χθες στα ανατολικά και νότια

Μεγάλα ήταν χθες τα ύψη βροχής γύρω από τη βόρεια Εύβοια τη Μαγνησία και τις Σποράδες, ενω η ραγδαιότητα των φαινομένων ήταν μεγαλύτερη στο Νότιο Αιγαίο όπου είχαμε καταιγίδες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, ο οποίος με βάση τις μετρήσεις του Meteo/EAA έως τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης παραθέτει τις περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής:

Σκιάθος – 95.8mm

Στενή Ευβοίας 88.6 mm

Κύμη – 88.2 mm

Σκιάθος – Ξάνεμος 57.4 mm

Ψαχνά Ευβοίας 52.6 mm

Σκόπελος -Γλώσσα 51.0 mm

Τοπικά αξιόλογα ύψη βροχής σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 05/11 κυρίως σε τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας. Σύμφωνα με το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 10:40 της Τετάρτης 05/11 έχει σημειωθεί στον μετεωρολογικό σταθμό στη Σκιάθο και είναι ίσο με 61.6 mm. Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή του υετού έως τις 10:30 της Τετάρτης 05/11 και στον πίνακα τα 8 μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Ο καιρός σήμερα

Αναμένονται τοπικές βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας με έμφαση τα ανατολικά και νότια. Τοπικές καταιγίδες αναμένονται στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη. Τα φαινόμενα κατά τόπους στην Κρήτη θα έχουν ένταση και διάρκεια.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 5 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν γενικά βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά βόρειοι με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ και ανατολικά του νομού έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.

