Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε Ήπειρο και Ιόνιο – Έρχεται βαρυχειμωνιά τις επόμενες ημέρες

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν από χθες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τα φαινόμενα επηρεάζουν κυρίως το βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Η ΕΜΥ προειδοποιεί για κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα Τετάρτη, με έμφαση στις περιοχές του βόρειου Ιονίου —ιδίως γύρω από την Κέρκυρα και τους Παξούς— καθώς και στην Ήπειρο και τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας. Τα φαινόμενα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, τις επόμενες ημέρες αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας σε μεγάλο τμήμα της Ευρώπης, ενώ βαρυχειμωνιά προβλέπεται να επηρεάσει και τη χώρα μας. «Σε μεγάλο μέρος της Γηραιάς Ηπείρου θα δούμε τα χιόνια να επισκέπτονται ακόμη και μεγάλες πόλεις. Προς την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, το φθινόπωρο κυριαρχεί ακόμη, όμως μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του μήνα περιμένουμε τις πρώτες έντονες χειμωνιάτικες εξάρσεις, με τα χιόνια να εμφανίζονται αρχικά στα βουνά και σταδιακά και σε χαμηλότερα υψόμετρα», σημειώνει ο μετεωρολόγος.

Στο Πάπιγκο Ιωαννίνων το μεγαλύτερο ύψος βροχής

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Ήπειρο, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίματα του χάρτη, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 22:00 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στο Πάπιγκο Ιωαννίνων με 92.0 mm.

Τέλος, πολύ ακραίες καιρικές συνθήκες καταγράφονται στους μετεωρολογικούς σταθμούς στις 3 αλπικές λίμνες της Βόρειας Πίνδου σε Γράμμο, Τύμφη και Σμόλικα, με θυελλώδεις ανέμους (ριπές >100 km/h) καθώς και έντονη βροχόπτωση.

Κεραυνός έπεσε σε στέγη πολυκατοικίας

Καταρρακτώδεις βροχές και δυνατοί άνεμοι, πλήττουν από το απόγευμα τους νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας. Στην συνοικία Αμπελόκηποι της πόλης των Ιωαννίνων, προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, όταν περίπου στις 9:30 το βράδυ έπεσε κεραυνός στην στέγη τριώροφης πολυκατοικίας με αποτέλεσμα, να ανοίξει μεγάλη τρύπα . Τα κεραμίδια της στέγης έσπασαν και εκτοξεύτηκαν γύρω από την οικοδομή. Η Πυροσβεστική κλήθηκε αμέσως για να αντιμετωπίσει την κατάσταση και από την αυτοψία στο χώρο διαπιστώθηκε πως η τσιμεντένια πλάκα που βρίσκεται κάτω από την στέγη, δεν υπέστη ρωγμές ή κάποιες άλλες ζημιές.

Στην περιοχή της Κόνιτσας, η καταρρακτώδης βροχή δημιούργησε προβλήματα στο οδικό δίκτυο λόγω μικροκατολισθήσεων και φερτών υλικών. Ένα αγροτικό αυτοκίνητο, με δύο επιβαίνοντες εγκλωβίστηκε σε δρόμο πάνω από την Κόνιτσα και ακινητοποιήθηκε. Με την βοήθεια πυροσβεστών τα δύο άτομα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ μηχάνημα του Δήμου μεταβαίνει στην περιοχή για να κάνει διάνοιξη του δρόμου.

Στην Ηγουμενίτσα, λόγω των ισχυρών ανέμων, ξεριζώθηκε στην παραλιακή οδό πλάτανος, ο οποίος έπεσε σε υπόστεγο εστιατορίου και σε μπαλκόνια πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί.

Δείτε βίντεο από το thespro.gr

Ο καιρός σήμερα

Aναμένονται βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, στα δυτικά ηπειρωτικά, στα βορειότερα τμήματα της Μακεδονίας, στη Θράκη και στη Νότια Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 9 έως 20, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά από 13 έως 20, στην υπόλοιπη Στερεά από 12 έως 21, στην Πελοπόννησο από 7 έως 22, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 21, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 13 έως 20, στις Κυκλάδες από 17 έως 20, στα Δωδεκάνησα από 16 έως 21 και στην Κρήτη από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 18 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές έως νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

protothema.gr