Καιρός: Βροχερός σε πολλές περιοχές της χώρας – Αίθριος στα δυτικά με λίγες νεφώσεις στην Πελοπόννησο

Βροχερός θα είναι ο καιρός σήμερα Κυριακή (14.12.2025) στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει σε υψηλά επίπεδα για την εποχή.

Ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την ΕΜΥ: Τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και τα νότια. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις Σποράδες, την Εύβοια, στα ανατολικά τμήματα της ανατολικής Στερεάς, την Κρήτη και τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Σχεδόν αίθριος καιρός στις υπόλοιπες περιοχές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες έως τις μεσημβρινές ώρες. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, και στα ανατολικά το πρωί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Πιθανόν το πρωί η ορατότητα να είναι τοπικά περιορισμένη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα νότια. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην νότια Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές έως τις μεσημβρινές ώρες στις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Στην βόρεια Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα το πρωί τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 και στα Δωδεκάνησα έως 19 βαθμούς Κελσίου.

