Καιρός: Βελτιωμένος σήμερα και αύριο με λίγες βροχές - Έρχεται νέα κακοκαιρία από Δευτέρα

Βελτιωμένος ο καιρός σήμερα καθώς αρχίζει και εκτονώνεται προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε αρκετές περιοχές της χώρας το προηγούμενο 48ωρο, ωστόσο σύμφωνα με τους μετεωρολόγους από τη Δευτέρα τα έντονα φαινόμενα φαίνεται να επιστρέφουν.

«Από την Κυριακή το βράδυ και από τη θάλασσα της Αδριατικής θα δούμε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που θα γίνει αισθητό από Δευτέρα προς Τρίτη. Θα δώσει πάλι ανάλογα φαινόμενα, βροχές, τοπικές καταιγίδες και στον Νομό Αττικής. Θα "σαρώσει" τη χώρα από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά, από Δευτέρα έως Τετάρτη», ανέφερε στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος του Open Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Μετά το Σαββατοκύριακο όπου ο καιρός θα είναι σχετικά καλός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας ένα ακόμη φθινοπωρινό κύμα κακοκαιρίας με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχές, καταιγίδες, την πτώση της θερμοκρασίας αλλά και τους ισχυρούς βοριάδες, θα κάνει την εμφάνιση του την Δευτέρα στην χώρα μας και θα κρατήσει μέχρι και την Τετάρτη, όπως αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο μετεωρολόγος του Alpha, κάνει λόγο για ένα νέο βροχοφόρο σύστημα από την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου. Όπως επισημαίνει από το βράδυ της Κυριακής 5/10 το νέο οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό από τα βορειοδυτικά θα διασχίσει τη χώρας δίνοντας αρκετές βροχές στις περισσότερες περιοχές μέχρι και την Τετάρτη. «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα φαίνεται να δέχονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Επιπλέον θα πνέουν και πολύ ισχυροί βοριάδες και θα ξαναπέσει η θερμοκρασία», τονίζει.

Ο καιρός σήμερα

Αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Σποραδικές βροχές θα εκδηλωθούν στην Θράκη, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη, στο Ιόνιο, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο όμως από το πρωί τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σημαντική εξασθένηση και από το μεσημέρι θα σταματήσουν.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 1 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 7 έως 17, στη Θράκη από 10 έως 17, στη Θεσσαλία από 7 έως 20, στην Ήπειρο από 5 έως 17, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 9 έως 21, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 18, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 13 έως 20, στις Κυκλάδες από 16 έως 23, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 23 και στην Κρήτη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νοτιοδυτικές έως δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 και πρόσκαιρα κατά τόπους 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το πρωί. Από το απόγευμα δεν θα ξεπερνούν τα 3 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς.

protothema.gr