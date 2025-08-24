Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Σκυτάλη με καύσωνα παίρνει ο Σεπτέμβρης»

Λίγες μόνο ημέρες πριν υποδεχτούμε το φθινόπωρο, ο γνωστός μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας στη νέα πρόγνωση του για την πορεία του καιρού τον νέο μήνα, κάνει λόγο για πολλή ζέστη, η οποία μάλιστα θα διαρκέσει μέρες.

Αναλυτικότερα, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας στην ανάρτησή του, εξηγεί πως σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία του Ευρωπαϊκού και Αμερικανικού προγνωστικού κέντρου, αναμένεται τον Σεπτέμβριο αξιόλογος καύσωνας, ο οποίος θα έρθει από δύο μεριές και θα έχει «εμμονή αρκετών ημερών πάνω από την περιοχή μας».

«Σκυτάλη με καύσωνα παίρνει ο Σεπτέμβρης! Με πολύ ζέστη φαίνεται να μας υποδέχεται ο Σεπτέμβρης, και μάλιστα αν επαληθευτεί η τάση που μας δίνει το Ευρωπαϊκό και το Αμερικάνικο προγνωστικό κέντρο θα ζήσουμε αξιόλογο καύσωνα», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος.

«Μάλιστα η θερμή μάζα η οποία θα έρθει από δύο μεριές (μέση ανατολή -Αφρική) δείχνει να έχει εμμονή αρκετών ημερών πάνω από την περιοχή μας. Τα επόμενα 24ώρα η πρόγνωση θα είναι περισσότερο ασφαλής και θα σας ενημερώσω. Αθάνατο ελληνικό καλοκαίρι...όπως και να έχει!», καταλήγει.