Καιρός: Θυμίζει ακόμη καλοκαίρι - Από αύριο ξεκινά πτώση της θερμοκρασίας, αναμένονται βροχές

Θα συνεχίσει να θυμίζει καλοκαίρι ο καιρός και σήμερα με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο και να φτάνει έως και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο από αύριο Πέμπτη θα ξεκινήσει η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένονται και βροχές, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σε ανάρτησή του αναφέρεται στον εμποδιστής "Ρεξ" και εξηγεί πως θα διαμορφωθεί μια εκρηκτικά ασταθή ατμόσφαιρα με συνέπεια τον ακραίο καιρό.

«Με το γράμμα "Υ" αποτυπώνεται ο εκτεταμένος αντικυκλώνας προς τη βόρεια Ευρώπη.

Με το γράμμα "Χ" το βαρομετρικό χαμηλό στο οποίο θα κλείσει τον δρόμο ο αντικυκλώνας που αναφέραμε παραπάνω με αποτέλεσμα να μείνει για αρκετές ημέρες στην ίδια γεωγραφική έκταση.

Από τη μία ο αντικυκλώνας στέλνει ψυχρότερο αέρα από τη βόρεια Ευρώπη προς το βαρομετρικό χαμηλό και από την άλλη το βαρομετρικό χαμηλό αλληλεπιδρά με θερμές θαλάσσιες εκτάσεις.

Η παραπάνω αλληλεπίδραση διαμορφώνει μια εκρηκτικά ασταθή ατμόσφαιρα με συνέπεια τον ακραίο καιρό.

Η μελέτη μας έχει ήδη στραφεί σε αυτή την ατμοσφαιρική κυκλοφορία που εμφανίζει αρκετές πιθανότητες να πλήξει και τη χώρα μας.

Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε επικίνδυνες καταστάσεις».

Από την πλευρά του ο Θοδωρής Κολυδάς «κρατάει μικρό καλάθι» τονίζοντας ότι από την αστάθεια δεν θα ωφεληθούν όλες οι περιοχές, ειδικά της Ανατολικής Ελλάδας.

«Πριν από λίγες ημέρες είχαμε μιλήσει ότι οι βροχές παρότι αργούν θα έρθουν, αλλά θα πρέπει να κρατάμε μάλλον "μικρό καλάθι" , λόγω της προβλεπόμενης ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας ( Rex Block) ,

Η μεγάλη διαφορά αυτού του block σε σχέση με το γνωστό μας Omega block ,είναι ότι μπορεί να ανατροφοδοτεί μία ύφεση μέσης ή μεγάλης έκτασης σχεδόν στάσιμη πάνω από μια περιοχή, γύρω από τα πεδία υψηλών πιέσεων και να δίνει παρατεταμένα φαινόμενα. Κάτι τέτοιο φαίνεται να γίνεται κυρίως την περιοχή της Ιταλίας. Λίγο ανατολικότερα να βρισκόταν το χαμηλό, θα κάναμε πάρτυ.

Εντάξει , μάθαμε και το Rex Block , αλλά μη νομίζουμε οτι με αυτόν το τύπο καιρό θα ωφεληθούν όλες οι περιοχές , ειδικά της Ανατολικής Ελλάδος».

Ο καιρός σήμερα

O καιρός θα είναι γενικά αίθριος με νεφώσεις οι οποίες θα πυκνώσουν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν λίγες βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά και στα νότια τμήματα των Χανίων. Η ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 31 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 28 βαθμούς), στην Ήπειρο από 14 έως 29 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 14 έως 33 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 28 βαθμούς, στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 17 έως 31 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου από 16 έως 27 βαθμούς (στη Ρόδο από 22 έως 28 βαθμούς) και στην Κρήτη από 13 έως 29 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές και στα ανατολικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς.

