Καιρός: Θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά για τις επόμενες ημέρες, οι εκτιμήσεις για τα Χριστούγεννα

Ο καιρός για τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τις προγνώσεις της ΕΜΥ και των μετεωρολόγων, φαίνεται να παραμένει ήπιος και σχετικά ζεστός για την εποχή. Από σήμερα, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, η θερμοκρασία αναμένεται να κυμαίνεται περίπου 1,5 έως 2,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κλιματικά κανονικά για την Ελλάδα.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει πως, ενώ πολλοί ήδη κάνουν προβλέψεις για τον καιρό των Χριστουγέννων, είναι ακόμα πολύ νωρίς για ασφαλείς εκτιμήσεις. «Για τις προγνώσεις τις ημέρες των Χριστουγέννων, έχουμε ακόμη χρόνο μπροστά μας. Ο Δεκέμβριος μόλις περνά στο δεύτερο δεκαήμερο και θα επανέλθουμε με πιο ασφαλείς, πιο έγκυρες και πιο στοχευμένες εκτιμήσεις», σημειώνει στην ανάρτησή του.

Ο χειμώνας, όπως τονίζει ο Κολυδάς, αγαπά τις ανατροπές, και γι’ αυτό οι μετεωρολόγοι θα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, αν και τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν πως το χριστουγεννιάτικο χιόνι στην Ελλάδα παραμένει περισσότερο μύθος παρά πραγματικότητα, ιδιαίτερα στα νότια γεωγραφικά πλάτη και στις μεγάλες πόλεις.

☃︎🎅🎄❄️☃️🎁🦌Η “ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ” ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΥΚΛΩΝΑ, ΟΙ ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο “ΜΥΘΟΣ” ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.

✅ Ήδη αρκετοί έχουν αρχίσει να δημοσιεύουν προβλέψεις για τον καιρό των Χριστουγέννων. Εμείς δεν θα μπούμε σε αυτό το παιχνίδι των υπερβολικών προγνώσεων τόσο νωρίς.… pic.twitter.com/pxz7t7EYEq — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 9, 2025

Αντίστοιχα, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας επισημαίνει ότι η εικόνα για τις επόμενες ημέρες δείχνει μια ήπια κατάσταση, με τις ψυχρές εισβολές να είναι αδύναμες και περιοδικές. «Τα περισσότερα μεσοπρόθεσμα αριθμητικά μοντέλα για τις επόμενες 10–15 ημέρες συγκλίνουν σε μια εικόνα θερμοκρασιών περίπου 1,5 έως 2,5°C πάνω από τα κλιματικά κανονικά για την Ελλάδα», αναφέρει ο Τσατραφύλλιας. Παρά τις μικρές χειμωνιάτικες ανάσες που μπορεί να παρατηρηθούν, το γενικό κλίμα θα παραμείνει ήπιο και ζεστό, θυμίζοντας περισσότερο φθινόπωρο παρά χειμώνα.

Οι νύχτες αναμένεται να παραμείνουν σχετικά ψυχρές, όμως η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας θα παραμείνει αρκετά ήπια, δίνοντας την αίσθηση ενός ήπιου φθινοπώρου. Ειδικότερα, η θερμοκρασία τις μεσημβρινές ώρες θα φτάσει και θα ξεπεράσει σε πολλές περιοχές τους 15-16°C, ενώ σε κάποιες ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 18°C.

Παρά την ανωμαλία αυτή, ο καιρός δεν αναμένεται να επιφυλάσσει ιδιαίτερες εκπλήξεις για το επόμενο δεκαήμερο. Ο Δεκέμβριος συνεχίζει με ήπιες συνθήκες, μακριά από την πραγματική χειμωνιάτικη ψυχρότητα, με ελάχιστες πιθανότητες για θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν ή χιονοπτώσεις, τουλάχιστον στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Όσον αφορά τις μέρες των Χριστουγέννων, τα μετεωρολογικά μοντέλα παραμένουν αβέβαια και αδύναμα να προσδιορίσουν με ακρίβεια την πορεία του καιρού. Οι προβλέψεις για ισχυρές ψυχρές εισβολές ή χιόνια στις μεγάλες πόλεις είναι ακόμη πρόωρες και αβέβαιες. Για τη στιγμή, οι περισσότεροι μετεωρολόγοι συνιστούν υπομονή και αναμένουν πιο ακριβείς εκτιμήσεις καθώς πλησιάζουν οι ημέρες των γιορτών.

Όπως και να έχει, ο χειμώνας παραμένει μια εποχή γεμάτη ανατροπές και εκπλήξεις και, σύμφωνα με τον Κολυδά, «ο πιο ζεστός «καιρός» των Χριστουγέννων είναι αυτός που φτιάχνουν οι άνθρωποι, όχι τα βαρομετρικά».

Ο καιρός σήμερα

Στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στην Κρήτη και στο Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Σποραδικές πρόσκαιρες βροχές θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και ενδεχομένως στην Εύβοια και στην Ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις κατά τόπους.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -2 έως 11 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 0 έως 13 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 3 έως 14, στην Ήπειρο από 1 έως 14, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 2 έως 17, στα νησιά του Ιονίου από 6 έως 16, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 6 έως 12, στις Κυκλάδες από 10 έως 15, στα Δωδεκάνησα από 10 έως 17 και στην Κρήτη από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα ενώ πιθανότητα σποραδικών πρόσκαιρων βροχών υπάρχει κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

