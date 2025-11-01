Καιρός: Συννεφιά και βροχές σήμερα Σάββατο και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Με συννεφιά και κατά τόπους ασθενείς βροχές ξεκινά το Σαββατοκύριακο σε μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ από τα μέσα της νέας εβδομάδας προβλέπεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας και περιορισμός των φαινομένων.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι ο Νοέμβριος ξεκινά χωρίς έντονα φαινόμενα, αλλά με τυπικά φθινοπωρινό σκηνικό: αυξημένες νεφώσεις, εναλλαγές θερμοκρασιών και κατά τόπους βροχές. Οι πρώτες μέρες του μήνα χαρακτηρίζονται από ήπιες συνθήκες και μικρές θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, με τη θερμοκρασία να παραμένει κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες της Παρασκευής

Χαμηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 31/10 στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη, ενώ παγετός εκδηλώθηκε στο Οχυρό Νευροκοπίου και στο Οροπέδιο Λασιθίου.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες μεταξύ των σταθμών του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο καιρός σήμερα

Bροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Επτάνησα, στην Πελοπόννησο, σε περιοχές της Στερεάς και ενδεχομένως της Ηπείρου, και στα ορεινά κυρίως τμήματα της Κρήτης. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα κυρίως στα Κεντρικά Επτάνησα και στην Πελοπόννησο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 20 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 21-23, στην Κεντρική Ελλάδα από 7 έως 21-23 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 22-23 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 10 έως 22-24, στα Επτάνησα από 15 έως 20-21, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 21-22 βαθμούς, ενώ τοπικά στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν στους 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν, στο Αιγαίο, από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στο Ιόνιο, νότιοι νοτιοανατολικοί με ίδιες εντάσεις, ενώ στην ευρύτερη περιοχή των Κυθήρων θα επικρατήσει ανατολικό ρεύμα, επίσης με εντάσεις έως 5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων κυρίως στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές έως βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παροδικές νεφώσεις . Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς

