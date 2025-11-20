Καιρός: Συνεχίζεται η κακοκαιρία σήμερα στη δυτική Ελλάδα – Προβλήματα στην Ήπειρο, υπερχείλισε ο Αλιάκμονας ποταμός

Επιμένει και σήμερα το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη δυτική Ελλάδα, με την Ήπειρο να βρίσκεται στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες που έπληξαν την περιοχή από το βράδυ της Τρίτης προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις και σημαντικά προβλήματα σε οδικά δίκτυα και υποδομές.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και σήμερα Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, με έμφαση στις περιοχές της Ηπείρου, του Ιονίου και της δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών, ενώ οι τοπικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή.

«Με τον έντονα βροχερό καιρό να επιμένει στα βορειοδυτικά θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες με τον υδράργυρο να πέφτει μέσα στο σαββατοκύριακο και να μας έρχονται και χιόνια στα βουνά», αναφέρει στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Σύμφωνα με το δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo Gr, στα Ιωάννινα και τη Θεσπρωτία καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής της Τετάρτης, με την κακοκαιρία να κορυφώνεται στην Κόνιτσα και το Πάπιγκο, όπου οι βροχοπτώσεις ξεπέρασαν τα 90 mm. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, ενώ η έντονη ροή νερού προκάλεσε καθιζήσεις και κατολισθήσεις σε ημιορεινά τμήματα.

Προβλήματα στην Ήπειρο από την κακοκαιρία

Στην πόλη της Ηγουμενίτσας χθες πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια καθώς φύλλα από τα δένδρα έφραξαν τα φρεάτια με την Πυροσβεστική να δέχεται αλλεπάλληλες κλήσεις για πλημμυρισμένα υπόγεια στην περιοχή.

Δύο κατολισθήσεις στον επαρχιακό δρόμο Ηγουμενίτσας-Πλαταριάς είχαν σαν αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ πλημμύρισαν αρκετοί δρόμοι.

Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση στο οδικό δίκτυο που συνδέει τα Μαστοροχώρια, Πυρσόγιανη και Βούρμπιανη στην Κόνιτσα, καθώς τα ορμητικά νερά κατέστρεψαν υποδομές, όπως τμήματα του οδοστρώματος αλλά και έργα για την υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΔΔΗΕ.

Σε δύο διαφορετικά σημεία της Ηπείρου χθες στήθηκαν επιχειρήσεις διάσωσης, καθώς τα ορμητικά νερά ρεμάτων απέκλεισαν συνολικά τέσσερα άτομα. Στους Μελισσουργούς, δύο βοσκοί εγκλωβίστηκαν όταν η διέλευση από τον δρόμο κατέστη αδύνατη λόγω της έντονης ροής ρέματος. Όχημα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βόρειων Τζουμέρκων έσπευσε στο σημείο και η επιχείρηση απεγκλωβισμού ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι δύο κτηνοτρόφοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο και είναι καλά στην υγεία τους.

Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για σοβαρές καταστροφές στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, με φερτά υλικά, λάσπη και φθορές στο οδόστρωμα να δυσχεραίνουν την κυκλοφορία. Ειδικά στην περιοχή της Πλαταριάς, η στάθμη του ποταμού παραμένει υψηλή, προκαλώντας φόβους για υπερχείλιση.

Υπερχείλισε ο Αλιάκμονας

Λόγω των βροχοπτώσεων υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας στο Νεστόριο Καστοριάς, στο σημείο όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις του River party.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Πολιτική Προστασία και οι δήμοι της περιοχής βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ συνεργεία καθαρισμού εργάζονται για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Οι κάτοικοι καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των έντονων βροχοπτώσεων.

Ο καιρός σήμερα

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και πρόσκαιρα στη δυτική Στερεά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς και στα υπόλοιπα τμήματα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 και από τη νύχτα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες, οπότε πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και πρόσκαιρα στη δυτική Στερεά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Στη δυτική Πελοπόννησο παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 και από τις βραδινές ώρες 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

